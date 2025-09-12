Il generale che ritrovò Moro e arrestò Vallanzasca presenta i suoi libri a Varese

Sabato 13 settembre alle 16 la sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Varese in via Romagnosi 9, ospita l’incontro “Il generale si racconta” che vede come protagonista lo scrittore Antonio Federico Cornacchia.

Antonio Cornacchia, alias Airone 1, è stato forse l’agente di forza dell’ordine italiano più famoso della seconda metà degli anni Settanta: fu lui ad arrestare Renato Vallanzasca e ad aprire per primo il bagagliaio di una Renault 4 in via Caetani, trovando il corpo di Aldo Moro.

Generale in congedo dei Carabinieri, Cornacchia ha vissuto in prima persona alcuni degli episodi più drammatici della storia italiana recente. Dopo la carriera nelle forze dell’ordine si è dedicato alla scrittura, trasformando la sua esperienza professionale in narrativa.

Da allora, Cornacchia ha pubblicato diversi romanzi che trattano episodi della storia italiana recente. Tra i suoi titoli: “Nessuna Pietà”, “Uccidete Moro”, “Stragi di Stato”, “Giustizia Non Fatta” e “Craxi Profeta”. I suoi libri affrontano vicende storiche controverse attraverso la forma del romanzo.

L’evento è organizzato dall’ANC Varese insieme ad Armando Curcio Editore e La Varese Nascosta: l’incontro sarà preceduto dai saluti del Presidente ANC Varese Roberto Leonardi. L’ingresso è libero.