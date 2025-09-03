“La Collana Magica”, a Saronno uno spettacolo di burattini per tutta la famiglia

Il 6 e 7 settembre il Microteatro La Fiaba ospita uno spettacolo di burattini tra misteri e incantesimi, pensato per bambini e famiglie

Un pomeriggio all’insegna della fantasia e del divertimento attende grandi e piccini al Microteatro La Fiaba di Saronno, dove sabato 6 e domenica 7 settembre, alle 15.00, andrà in scena “La Collana Magica”, uno spettacolo di burattini pensato per coinvolgere il pubblico in un’avventura incantata.

Lo spettacolo è parte della stagione 2025/2026 e nasce dall’esperienza della compagnia Animazione e Spettacolo di Andrea Silvio Anzani, specializzata in teatro per bambini e ragazzi.

Avventura tra burattini, misteri e magia, “La Collana Magica” è una favola originale che unisce umorismo divertimento e valori positivi. Due simpatici burattini – protagonisti della storia – si ritroveranno alle prese con un antico amuleto incantato.

Biglietti e prenotazioni

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 5 euro sia per bambini che per adulti.

La prenotazione è obbligatoria, contattando il numero 348 34 32 844 anche tramite WhatsApp.

L’evento si terrà al Microteatro La Fiaba, in via G. Ferrari 21/B, a Saronno.