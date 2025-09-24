Una conferenza a Taino per raccontare tre secoli di caccia alle streghe

Al Centro Bielli domenica 28 settembre la storica Laura Tirelli guiderà il pubblico. L’incontro ripercorre e analizza roghi, superstizioni e persecuzioni in Europa e America

Il Museo di Storia Locale di Taino torna a parlare di streghe e lo fa con un nuovo appuntamento di approfondimento dopo l’ottimo riscontro della conferenza di febbraio.

Domenica 28 settembre alle 15.30, al Centro Bielli di viale Europa 11, si terrà l’incontro dal titolo “Caccia alle Streghe – 300 anni di persecuzioni in Europa e America”.

Relatrice sarà la professoressa Laura Tirelli, che condurrà i presenti attraverso tre secoli di paure collettive, processi e condanne che hanno segnato profondamente la storia occidentale.

La conferenza ricostruirà le dinamiche – sociali e religiose – che hanno alimentato la caccia alle streghe, mettendo in luce come superstizioni, interessi politici e pregiudizi abbiano portato alla persecuzione di migliaia di persone, soprattutto donne. Documenti e racconti restituiranno il clima di sospetto che ha infiammato tanto l’Europa quanto l’America.

Al termine dell’incontro è previsto un aperitivo conviviale, momento informale per proseguire il dialogo con la relatrice.