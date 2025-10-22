A Bisuschio una serata con il Gruppo Astronomico M42 per mettere in discussione ciò che è “vero”

“Percezione – La realtà è come ci appare?”. Il Gruppo Astronomico Varesino M42 presenta un appuntamento di profonda riflessione scientifica e filosofica nell’ambito di AstroOttobre 2025.

Venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 21:00, presso il Maxi Salone del Comune di Bisuschio (VA), si terrà la conferenza dal titolo: “Percezione – La realtà è come ci appare?”.

A guidare il pubblico attraverso questo affascinante viaggio sarà il relatore Maurizio Bosetti.

L’inganno dei sensi e le nuove prospettive

Viviamo dando per scontato che i nostri sensi siano finestre fedeli sul mondo. Ma è davvero così?

La conferenza si propone di esplorare il misterioso e complesso legame tra percezione e realtà, analizzando in che modo i nostri sensi, le funzioni della mente e le esperienze personali influenzano ciò che siamo portati a considerare come “vero”.

Sarà un’occasione unica per affrontare il tema delle illusioni percettive e degli inganni della mente che quotidianamente modellano le nostre convinzioni. L’obiettivo è chiaro: mettere in discussione le certezze, aprire la mente a nuove prospettive e comprendere meglio il funzionamento della nostra coscienza.

Il messaggio provocatorio della serata è racchiuso nel suo invito finale: “Se pensi di sapere cos’è reale, questa conferenza potrebbe farti cambiare idea.”

L’ingresso alla conferenza è libero. Un appuntamento imperdibile per tutti coloro che desiderano esplorare i confini tra ciò che è oggettivo e ciò che è un costrutto della nostra mente.