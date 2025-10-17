A Saronno un viaggio tra samurai e grattacieli: il Giappone fra tradizione e modernità

Venerdì 18 ottobre alle 18, l’associazione L’Isola che non c’è, in via Biffi 5 a Saronno, inaugura la nuova stagione culturale con un incontro dedicato al Giappone. Protagonista sarà Giuseppe Uboldi, esperto di cultura orientale, con la conferenza dal titolo: “Il Giappone, tradizione e modernità: dai samurai al capitalismo”.

Un Paese in equilibrio tra spiritualità e futuro

L’appuntamento apre il ciclo di eventi “Focus sul Giappone”, una rassegna di incontri pensata per esplorare il fascino, le contraddizioni e l’evoluzione di una delle culture più complesse e affascinanti del mondo.

Durante l’incontro, Uboldi accompagnerà il pubblico in un viaggio che parte dalle radici storiche del Giappone feudale, segnato dalla figura del samurai, per arrivare fino alla modernità ipertecnologica delle megalopoli nipponiche. Un confronto tra tradizione spirituale e capitalismo avanzato, tra riti millenari e velocità digitale, che offre uno spunto per capire meglio anche l’animo contemporaneo della società giapponese.

L’incontro è il primo di una serie dedicata a temi culturali, storici e filosofici legati al Sol Levante. L’ingresso è libero.