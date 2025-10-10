A Solbiate Olona presentazione del libro “Il motore dei ricordi”

Sabato 11 ottobre 2025 alle ore 17.30 alCentro Anziani di Piazza Biagio Gabardi a Solbiate Olona sarà presentato il libro “Il motore dei ricordi”, un incontro speciale per parlare di auto, emozioni e memoria.

“Il motore dei ricordi” è un viaggio nell’Italia delle emozioni, dove ogni curva e rettilineo raccontano una storia. Dalle Dolomiti alle colline toscane, dai laghi del Nord alle strade assolate del Sud, questo libro raccoglie racconti autentici in cui le automobili diventano compagne di vita, custodi di affetti, sogni e memorie familiari. Ogni storia è un frammento di vita, narrata senza artifici, con la volontà di dare eternità alle auto che l’hanno attraversata e ai valori che hanno reso speciali quegli attimi: la passione, l’amicizia, il rispetto. Tra motori, fotografie e note musicali, l’invito è semplice e potente: rallentare, sedersi comodi, ascoltare il battito lento dei ricordi. Perché ogni viaggio – anche il più breve – può trasformarsi in un ricordo capace di accompagnarci per tutta la vita.