A Villa Panza l’ultimo incontro con “Dialoghi intorno all’arte”

Sabrina Mezzaqui e Marta Spavenello esploreranno le figure di tre artisti di spicco: Grazia Toderi, Adrian Paci e Sabrina Mezzaqui

Mercoledì 29 ottobre alle 18:00, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS apre Villa e Collezione Panza a Varese per l’ultimo incontro di Dialoghi intorno all’arte: Grazia Toderi, Adrian Paci e Sabrina Mezzaqui. Un ciclo di tre incontri, in programma nel mese di ottobre, che invitano a esplorare la poetica di tre artisti presentati nella mostra Un altro sguardo. Opere dalla collezione Gemma De Angelis Testa.

L’ultimo evento, con ingresso gratuito, sarà un dialogo tra Sabrina Mezzaqui e Marta Spavenello.

L’iniziativa presenta i lavori di tre artisti di spicco, ognuno con un linguaggio distintivo, che utilizzano il video per amplificare il loro sguardo sul mondo e sulla condizione umana.

Gli artisti protagonisti

Grazia Toderi: le sue visioni oniriche e cosmiche dilatano l’orizzonte in un infinito visivo, creando un’esperienza ipnotica.

Adrian Paci: il suo lavoro esplora il tempo della memoria attraverso l’esperienza migratoria, trasformandola in una profonda meditazione sulla perdita, sulla negazione del senso di appartenenza e sulla fragilità dell’identità.

Sabrina Mezzaqui: con un gesto minuto e lento, la sua pratica paziente trasforma la ripetitività del quotidiano in un’esperienza di ascolto e contemplazione, restituendo densità, tempo e significato alla vita.

Un’occasione per scoprire la mostra

Il ciclo di incontri offre al pubblico l’opportunità di approfondire i temi della mostra – prorogata fino a domenica 16 novembre 2025 – confrontandosi direttamente con artisti, studiosi e professionisti del settore, e sarà occasione per aprire uno spazio di riflessione sulle tensioni del presente e le contraddizioni della condizione umana.