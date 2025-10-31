Alla Biblioteca di Cocquio Trevisago l’incontro con l’autore Paolo Cardoso

Vi aspettiamo alla Biblioteca Comunale “E.Gallico” di Cocquio Trevisago per incontrare Paolo Cardoso in occasione della pubblicazione del suo ultimo libro “L’anima e la fisica quantistica. Mappe simboliche per una psicologia della complessità”.

In un’epoca in cui i saperi si frammentano e si banalizzano, questo libro propone un percorso coraggioso e rigoroso tra fisica quantistica, psicologia profonda e filosofia dell’esperienza.

Non un’opera di divulgazione superficiale, ma un viaggio autentico nella complessità dell’anima, pensata come campo dinamico di possibilità, relazioni e trasformazioni.

Attraverso concetti come sovrapposizione, entanglement e collasso della funzione d’onda, l’autore costruisce mappe simboliche che illuminano il funzionamento profondo della psiche, la molteplicità dell’identità, la creatività della coscienza e la natura relazionale dell’esistenza.

Firmacopie finale. Incontro libero e gratuito.

Per maggiori informazioni: biblioteca@comune.cocquio-trevisago.va.it