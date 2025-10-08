Cuveglio
Alla biblioteca di Cuveglio un Corso base di Educazione Finanziaria
14 Ottobre 2025
La Biblioteca di Cuveglio, con il patrocinio del Comune, lancia un’importante iniziativa dedicata al benessere economico dei cittadini: un Corso di Educazione Finanziaria di livello base, intitolato “ABC della Finanza“.
L’obiettivo principale del ciclo di incontri è fornire gli strumenti essenziali per la tutela del proprio patrimonio, rispondendo alla domanda cruciale: “Come proteggere i nostri risparmi?”
Cosa imparerai:
Il corso affronterà in modo pratico e accessibile una serie di argomenti fondamentali per una gestione consapevole delle finanze personali, tra cui:
- Gli errori più comuni nelle scelte di investimento.
- La valutazione del servizio bancario e degli investimenti sicuri.
- Nuove idee e strategie di investimento.
- Gli “8 Comandamenti dell’investitore”.
- Metodi per conservare la ricchezza e generare reddito.
- Le principali protezioni assicurative.
Informazioni utili sul corso:
- Costo: Il corso è completamente gratuito.
- Sede: Biblioteca comunale, Via Asilo 12, Cuveglio.
- Date e orari: Le lezioni si terranno tutti i martedì, con inizio martedì 14 ottobre 2025 alle ore 20.30. Il ciclo di incontri si concluderà il 18 novembre.
- Durata: Ogni lezione avrà una durata di circa un’ora e mezza (dalle 20.30).
Per informazioni e iscrizioni:
Data la vicinanza della data di inizio, si invitano gli interessati a prenotare tempestivamente il proprio posto.
È possibile contattare la Biblioteca di Cuveglio:
- Telefono: 0332624000
- Email: biblioteca@comune.cuveglio.va.it