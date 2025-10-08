Varese News

Cuveglio

Alla biblioteca di Cuveglio un Corso base di Educazione Finanziaria

L’obiettivo principale del ciclo di incontri è fornire gli strumenti essenziali per la tutela del proprio patrimonio, rispondendo alla domanda cruciale: “Come proteggere i nostri risparmi?”

14 Ottobre 2025

La Biblioteca di Cuveglio, con il patrocinio del Comune, lancia un’importante iniziativa dedicata al benessere economico dei cittadini: un Corso di Educazione Finanziaria di livello base, intitolato “ABC della Finanza“.

Cosa imparerai:

Il corso affronterà in modo pratico e accessibile una serie di argomenti fondamentali per una gestione consapevole delle finanze personali, tra cui:

  • Gli errori più comuni nelle scelte di investimento.
  • La valutazione del servizio bancario e degli investimenti sicuri.
  • Nuove idee e strategie di investimento.
  • Gli “8 Comandamenti dell’investitore”.
  • Metodi per conservare la ricchezza e generare reddito.
  • Le principali protezioni assicurative.

Informazioni utili sul corso:

  • Costo: Il corso è completamente gratuito.
  • Sede: Biblioteca comunale, Via Asilo 12, Cuveglio.
  • Date e orari: Le lezioni si terranno tutti i martedì, con inizio martedì 14 ottobre 2025 alle ore 20.30. Il ciclo di incontri si concluderà il 18 novembre.
  • Durata: Ogni lezione avrà una durata di circa un’ora e mezza (dalle 20.30).

Per informazioni e iscrizioni:

Data la vicinanza della data di inizio, si invitano gli interessati a prenotare tempestivamente il proprio posto.

È possibile contattare la Biblioteca di Cuveglio:

  • Telefono: 0332624000
  • Email: biblioteca@comune.cuveglio.va.it

Maggiori Informazioni

8 Ottobre 2025

