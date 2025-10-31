Brezzo di Bedero, poesie da Gaza per dare voce a chi soffre

La poesia come strumento di memoria, testimonianza e solidarietà. Domenica 9 novembre 2025, alle 17.30, presso Casa Paolo in via Baumgartner 10, si terrà l’incontro dal titolo “Il loro grido è la mia voce – Poesie da Gaza”, un appuntamento promosso dal Gruppo Emergency di Varese in collaborazione con Eirenefest – Festival del libro per la pace e la nonviolenza e con la campagna “Ripudia la guerra”.

L’iniziativa nasce attorno al volume Il loro grido è la mia voce – Poesie da Gaza, un’antologia curata da Fazi Editore che raccoglie i versi di poeti palestinesi, con la prefazione dello storico Ilan Pappé e interventi di Susan Abulhawa e Chris Hedges. Per ogni copia venduta, cinque euro saranno devoluti a Emergency per sostenere le attività di assistenza sanitaria a Gaza.

Durante l’incontro interverrà il professor Davide Di Giuseppe come relatore, mentre le letture in lingua italiana saranno affidate all’attrice Betty Colombo e quelle in lingua araba a Malak El Fatih, in un dialogo simbolico tra culture, lingue e sensibilità diverse.

L’evento è a ingresso libero ed è sostenuto in parte con i fondi dell’Otto per mille delle Chiese metodiste e valdesi, con il patrocinio della Comunità Montana Valli del Verbano e dei comuni di Brezzo di Bedero, Germignaga, Porto Valtravaglia, Luino, Mesenzana e Grantola.

Un’occasione per riflettere, attraverso la forza delle parole e dell’arte, sul dramma umanitario di Gaza e sulla necessità di restare umani anche di fronte alla guerra.