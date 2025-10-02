Dal 3 al 5 ottobre, Emergency in Lombardia con “Un Cantuccio di Pace”

Dal 3 al 5 ottobre, Emergency sarà presente nelle province lombarde con l’iniziativa “Un Cantuccio di Pace”, un gesto di solidarietà per raccogliere fondi in favore del suo impegno medico a Gaza. L’iniziativa, che coinvolgerà oltre 2.000 volontari in tutta Italia, vedrà la distribuzione dei tipici cantucci – biscotti tradizionali della cucina toscana – come simbolo di pace, solidarietà e impegno contro la guerra.

Un biscotto per la pace

Il cantuccio è un biscotto dalle origini antiche, nato come galletta per nutrire i soldati romani e successivamente arricchito con mandorle sotto i Medici. Da dolce semplice e nutriente, è diventato nel tempo un simbolo di condivisione e di convivialità, legato ai momenti di festa. L’iniziativa di Emergency ha scelto proprio il cantuccio per il forte messaggio di speranza che porta con sé: un dolce che, lasciandosi alle spalle la sua origine militare, rappresenta oggi un gesto di pace e riconciliazione.

Un impegno a favore di Gaza

Con la distribuzione dei cantucci, Emergency intende raccogliere fondi per sostenere il lavoro dell’ONG nel fronte medico di Gaza, dove i suoi operatori continuano a fornire assistenza sanitaria alle vittime del conflitto, a supporto delle persone più vulnerabili. Ogni confezione di cantucci di pace (250 grammi di biscotti lievitati con mandorle intere al 25%) acquistata contribuirà a finanziare le attività di Emergency sul campo.

Le piazze della Lombardia

I volontari di Emergency saranno presenti nelle piazze delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza-Brianza, Pavia e Varese per distribuire i cantucci e raccogliere fondi per la causa. Per scoprire in quale piazza trovare il Cantuccio di Pace, è possibile consultare il sito ufficiale dell’ONG: www.emergency.it/cantuccio.

Un gesto simbolico di solidarietà

La Giornata del Dono rappresenta un’opportunità per dire NO alla guerra e SÌ alla pace, mostrando solidarietà concreta a chi, come gli operatori di Emergency, è in prima linea per salvare vite umane in contesti di conflitto. Con un semplice gesto, acquistando e distribuendo il Cantuccio di Pace, ogni cittadino può fare la differenza e contribuire a costruire un futuro migliore per tutti.

I banchetti in provincia di Varese e nell’Alto Milanese

Arese

4 ottobre | 9:00 – 13:00

Piazza Chiesa Maria Aiuto dei Cristiani

Busto Arsizio

4 – 5 ottobre | 9:30 – 18:30

Via Milano, portici

Castelveccana

4 ottobre | 18:00 – 20:00

Piazza Municipio, salone comunale di Nasca

Cerro Maggiore

4 ottobre | 8:00 – 13:00

Piazza SS. Cornelio e Cipriano

Gallarate

4 – 5 ottobre | 9:30 – 18:30

Piazza della Libertà

Garbagnate

5 ottobre | 9:00 – 13:00

Piazza De Gasperi

Lavena Ponte Tresa

4 ottobre | 10:00 – 15:00

Piazza San Giorgio, area Pedonale

Legnano

5 ottobre | 8:00 – 17:00

Piazza San Magno, fronte Unicredit

Luino

5 ottobre | 10:00 – 16:00

Lungo lago fronte AVAV (in caso di pioggia: Portici di via Vittorio Veneto)

Magenta

4 – 5 ottobre | 9:30 – 18:00

Piazza della Liberazione, fronte AICIT

Rho

4 ottobre | 9:00 – 18:00

Piazza San Vittore

San Vittore Olona

3 ottobre | 8:30 – 13:00

Piazza Italia

Saronno

4 – 5 ottobre | 10:00 – 18:00

Piazza Libertà

Sesto Calende

4 – 5 ottobre | 9:30 – 18:30

Piazza De Cristoforis, fronte Hotel Tre Re

Varese

4 – 5 ottobre | 10:00 – 18:00

Via Marconi, angolo OVS