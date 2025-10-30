La notte di Halloween a Varese e nel Varesotto con tanti eventi da paura

La notte di questo Halloween 2025 è pronta ad animare le tenebre con costumi terrificanti, zucche mostruose e tanta musica. Attenzione a streghe e fantasmi per strada, dolcetti o scherzetti dietro le porte di casa.

Per celebrare l’evento, al calar delle tenebre di venerdì 31 ottobre, interi paesi si tingono di viola, nero e arancione, per accogliere feste per tutte le età, dove esorcizzare le paure, con grande divertimento per tutti.

EVENTI IN EVIDENZA

VARESE – Il Circolo di Casbeno organizza una Festa di Halloween che promette di essere spaventosamente divertente e ricca di sapori, con musica e risotti. I partecipanti sono invitati a indossare costumi a tema – Tutte le info

VARESE – Esperimenti, magie e divertimento per un Halloween da veri scienziati venerdì e sabato con le proposte del Thinker Lab. Bambini e ragazzi potranno divertirsi con pozioni viscose, pipistrelli appiccicosi e piccoli mostri da costruire, mattoncino dopo mattoncino – Come partecipare

BESNATE – Bambini e famiglie festeggiano Halloween all’Area Feste venerdì pomeriggio con lo spettacolo Lunetta, a cura della compagnia Oplà. Poi una merenda da gustare inseime prima di partire per un giro di Dolcetto o scherzetto tra le case in un percorso spaventoso – L’evento

CASTRONNO – A Spazio Materia venerdì sera c’è Note da Brivido, il quiz musicale di Halloween che propone una versione rinnovata dell’Aperisong ,con grandi classici della musica italiana e straniera – Come partecipare

CARNAGO – Musica live, birre speciali e un Halloween party da brividi, ricco di gusto e sorprese, al Birrificio Settimo, con proposte gastronomiche speciali dedicate ai sapori d’autunno – L’iniziativa

AZZATE – Ultimo weekend di laboratori per intagliare e decorare zucche raccolte direttamente dal campo al Roccolo di Vegonno che celebra così la Festa d’autunno – Leggi qui

FESTE

GALLARATE – Venerdì sera, a partire dalle ore 17, le vie del centro si trasformano e la città di venta una sorprendente Hogwarts, con la School of magic – Halloween edition. Bambini e famiglie assieme ad Harry Potter e i suoi amici, potranno divertirsi in aule all’aperto, con bacchette e incantesimi da scoprire – L’evento

SARONNO – Oltre a giochi e spettrali visite guidate, tra gli eventi di Haloween in città anche la Festa al Centro di Aggregazione Giovanile Tam Tam con magia e sfilata in costume. Alle 15, riaprirà la pista di pattinaggio al PalaExbo. – Scopri di più

BUSTO ARSIZIO – La Comunità disabili di Villa Comerio celebra Halloween venerdì pomeriggio con Una villa da paura, una serata “paurosa” a ingresso gratuito e partecipazione libera – L’iniziativa

SOMMA LOMBARDO – Il cuore della città si accende venerdì sera con Un Halloween da Paura che coinvilge piazze, negozi e persino il castello con dolcetti, spettacoli, musica e un terrificante Corridoio dei Brividi – I dettagli

CASTIGLIONE OLONA – È ispirata ad Harry Potter la Festa di Halloween al Castello di Monteruzzo a partire dalle ore 15 con giochi, spettacoli, golosità e un giro di dolcetto o scherzetto. In serata musica con il dj – Qui tutto il programma

CASSANO MAGNAGO – Venerdì 31 ottobre l’incantevole VillaOliva si trasformerà nel palcoscenico degli scherzi e del brivido per una Festa mostruosa in occasione di Halloween. L’evento, adatto a tutte le età, con letture spaventose nel boschetto incantato, incontri da paura e banco gastronimo è promosso dalla Pro Loco – Tutto il programma

GOLASECCA – Centro storico chiuso al traffico e allestito a tema per Terrore a Golasecca, la Festa di Halloween diffusa con Dolcetto o scherzetto, spettacoli, giochi e attività a tema dalle ore 18 in avanti – Il programma

LAVENA PONTE TRESA – Triplice festa venerdì in paese con Happy Halloween, l’evento che coinvolge tutta la comunità. A partire dal giro dei bambini per dolcetto o scherzetto con sorprese, golosità e artisti itineranti, banco gastoronomico in piazza e Dance party in serata in sala polivalente – I dettagli

LAVENO MOMBELLO – Maschere, luci e risotto alla zucca per celebrare Halloween in una giornata di festa diffusa tra i borghi della città sul Lago Maggiore. In programma laboratori, spettacoli, “Dolcetto o Scherzetto” e tanta allegria per grandi e piccoli – L’evento

MERCALLO – Venerdì tutto il paese è coinvolto nella Halloween Parade, una sfilata da brividi per le vie del centro. Una festa di Halloween a misura di bambino, tra travestimenti, dolcetti e risottata finale – Il programma

MONVALLE – Happy Halloween è pomeriggio da brividi per piccolissimi dai 3 ai 5 anni al Centro Sociale “Lago Azzurro con yoga mostruoso, storie animate, pozioni stregate e il classico dolcetto e scherzetto – L’iniziativa

MORAZZONE – Giovedì sera il borgo si trasforma per una “Notte da brividi” con il breve tour da paura per i vicoli e l’arte horror di Andrea Lanza in Sala Musica e banco gastronomico – L’evento

GALLIATE LOMBARDO – Il paese si prepara a una notte da brividi con una grande festa organizzata come sempre dalla Pro Loco : venerdì 31 ottobre 2025, a partire dalle 20.30, il centro del paese si trasformerà in un villaggio stregato per accogliere bambini, famiglie. – Il programma

CASTRONNO – La Pro Loco di Castronno dà appuntamento venerdì 31 ottobre a grandi e piccoli per la quinta edizione della “Ciclabile da Paura”. La partenza è prevista dal sottopasso del cimitero, con arrivo all’area feste del paese – Tutto il programma

SUMIRAGO – Sono previsti Brividi a Villa Molino venerdì per una lunga notte di Halloween con dolcetto o scherzetto per le strade, percorsi da paura nel parco, attività per tutte le età, musica e una cucina insanguinata – L’iniziativa

TERNATE – Villa Leonardi ospita l’Halloween party organizzato per venerdì 31 ottobre da Pro Loco e Comitato Genitori per grandi e piccini, a cominciare dal giro di dolcetto o scherzetto per le vie del paese alle ore 18 – Il programma

BUSTO ARSIZIO – Dopo il successo dello scorso anno, cresce e si diffonde dal centro città ai quartieri, fino a contagiare altri comuni della Valle Olona, l’iniziativa “Dolcetto o scherzetto… in negozio promossa da Ascom e dai Comitati dei commercianti – I dettagli

GIOCHI E LABORATORI

TRADATE – Avventure da brividi sui sentieri del Centro didattico scientifico del Parco Pineta ad Halloween. I Cacciatori di mostri dovranno catturare una strana entità. L’avventura è proposta in due turni, alle oer 15 e alle 17.30, per i bambini tra i 5 e gli 11 anni e dalle ore 20.30 per adulti e ragazzi, dai 12 anni in su – Come partecipare

VARESE – Venerdì pomeriggio gli scenziati del Thinker Lab trasformano gli spazi delun laboratorio per Party Boom di via Cairoli nella Bottega dell’Alchimista: un laboratorio per bambini dove la magia diventa scienza – Come partecipare

VARESE – A partire da venerdì pomeriggio e per tutto il weekend fino a domenica, Villa panza propone ai bambini Incantesimi di luce, speciale visita guidata con laboratorio –L’iniziativa

SARONNO – Venerdì pomeriggio nel giardino di Villa Gianetti c’è Halloween a caccia di mostri, una caccia al tesoro per bambini dai 7 ai 10 anni – Scopri di più

CLIVIO – Una Notte al Museo di Insubrico Storia naturale per Halloween tra giochi e laboratori per bambini dai 5 ai 10 anni pronti a scoprire il potere della trasformazione – I dettagli

GAVIRATE – Apertura straordinaria venerdì sera dalle 18 alle 21 per la Biblioteca di Gavirate che reinterpreta il tradizionale questito di Halloween: Dolcetto, scherzetto oppure libretto? E per i bambini anche un laboratorio pauroso – La locandina

VARESE – Giovedì pomeriggio all’imbrunire Villa Mirabello apre a bambini e ragazzi tra i 9 e i 13 anni per gicoare Una mummia al Museo, un gioco fatto di misteri, indizi e prove da indagare tra le sale, cercando di spiegare i misteri della mummia bambino esposta al Museo – Come partecipare

ARTE E SPETTACOLI

VARESE – L’ultimo Dracula, quello di Luc Besson, arriva in prima visione al cinema Nuovo di Varese giusto in tempo per il lungo weekend di Halloween, da venerdì 30 ottobre a domenica 2 novembre per quatro proiezioni serali, una visione pomeridiana sabato e un matinè con aperitivo domenica – Il Film

VARESE – Venerdì sera l’auditorium del Liceo Musicale Malipiero sospita il Concerto dell’Ensemble de Saxophones con scherzetti musicali di Halloween e un repertorio da paura, tra colonne sonore di grandi film e canzoni cariche di energia – L’evento

SARONNO – Un Halloween da brividi con un fantasma speciale, quello di Giuditta Pasta, interpretato dalla soprano Giusy Colombi per originali visite serali a Villa Gianetti, con spettrali incursioni musicali – Come partecipare

GORNATE OLONA – Speciali visite guidate con possibilità di cena nella torre nelle serate di venerdì 31 ottobre e di sabato 1 novembre al Monastero di Torba. Domenica l’attività per bambini tra Scheletri e misteri da risolvere – Scopri di più

L’ALTRO HALLOWEEN

BUGUGGIATE – Venerdì sera la Festa delle Lumere celebra la notte di Halloween rendendo omaggio alla tradizione contadina. Si parte con un momento di raccoglimento al cimitero alle ore 20.45, seguito da una camminata illuminata accompagnata dalla banda e poi cena per tutti in oratorio con piatti tipici e giochi di una volta – Leggi di più

BUSTO ARSIZIO – Al Museo del Tessile vernerdì sera torna il rito del Capodanno celtico per accogliere con una festa il cambio di stagione, con fate e folletti, musica dal vivo, balli irlandesi, attività per bambini e poi il tradizionale falò e una calda zuppa di zucca per tutti – L’iniziativa

HALLOWEEN CONTINUA

INARZO – Sabato 1 e domenica 2 novembre si celebra Halloween in Palude Brabbia con un racconto misterioso e itinerante al calare della sera – dalle ore 16.30 – lungo i sentieri dell’area protetta dell’Oasi Lipu, popolata di strani personaggi e prove da superare – I dettagli

VARESE – Tre laboratori da paura nel pomeriggio di sabato 1 novembre negli spazi del Party boom di via Cairoli. Guidati dai perfidi scenziati del Thinker Lab i bambini dai 6 anni in su potranno partecipare, dalle 14 alle 18 al Lego Halloween Lab, per costruire personaggi dabrividi, mattoncino su mattoncino. I più curiosi potranno anche addentrarsi nei Segreti dello smile – ore 14-15 – oppure andare Alla scoperta del pipistrello – dalle 16 alle 17.30 – Come partecipare

CASALZUIGNO – Ricette segrete e pozioni contro ogni paura sono gli ingredienti di Misteri in villa, una visita gioco con laboratorio per bambini a Villa Della Porta Bozzolo in programma sabato 1 novembre alle ore 15.30 per celebrare Halloween – L’iniziativa

GORNATE OLONA – Domenica pomeriggio al Monastero di Torba una speciale attività per bambini tra Scheletri da ricomporre e misteri da risolvere – Scopri di più

MACCAGNO – A Cadero Halloween è il pomeriggio di sabato da trascorre tra zucche bambini e fantasmi. A partire dalle ore 15 il borgo si trasformerà in uno scenario da brivido con buon cibo, visita alla casa stregata e premiazione della zucca più bella – L’evento