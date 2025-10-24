Il lungo weekend di Halloween al Monastero di Torba per grandi e piccini

Speciali visite guidate con possibilità di cena nella torre nelle serate di venerdì 31 ottobre e di sabato. Domenica l’attività per bambini tra Scheletri e misteri da risolvere

Da venerdì 31 ottobre sino a domenica 2 novembre, il Monatero di Torba dedica una serie di eventi speciali ad Halloween. Alla festa più paurosa dell’anno sono dedicate speciali visite gidate e un pomeriggio a base di ossa e scheletri per i bambini.

TRA STORIA E LEGGENDA

Nelle serate di venerdì 31 ottobre e di sabato 01 novembre sono previste una serie di visite guidate dedicate alle persone adulte: ricerca scientifica, archeologia, storia si mescolano con credenze popolari, la tradizione orale e il folklore.

A conclusione, possibilità di cenare presso il ristorante Antica Torre.

Prenotazioni a QUESTO LINK.

SCHELETRI E MISTERI

Domenica 2 novembre alle ore 14.30 si parlerà di sceletri e misteri nella visita dedicata alle a chi ha tra i 6 e i 10 anni invitati a leggere insieme l’albo illustrato Tenebrossa, edito da Orecchio Acerbo.

Il gruppo seguirà Sherloss nelle sue indagini per risolvere il misterioso fatto accaduto in una cittadina di scheletri e per poi giocare insieme con tibie e peroni, omeri e costole per scoprire come siamo fatti dentro, ma anche chi e come erano gli abitanti di Torba di un tempo.

L’evento rientra nell’ambito del progetto Un, due, tre…Musei! di Regione Lombardia, sostenuto da Fondazione Cariplo e realizzato in collaborazione con la rete degli Oratori delle Diocesi Lombarde.

L’ingresso costa 14 euro a bambino, dai 4 ai 18 anni, ridotto 10 euro per iscritti Fai, residenti di Gornate Olona e Castelseprio e per disabili. L’ingresso è gratuito per titolari di Abbonamento musei.

Le attività sono per tutti gratuite.

La prenotazione è obbligatoria a QUESTO LINK