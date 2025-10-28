Halloween da brivido a Villa Oliva: una “festa mostruosa” a Cassano Magnago

Venerdì 31 ottobre l’incantevole Villa Oliva a Cassano Magnago si trasformerà nel palcoscenico degli scherzi e del brivido per il grande evento di Halloween organizzato dalla Pro Loco e patrocinato dal Comune.

I Volontari allestiranno il prato esterno con addobbi e luci che serviranno per le attività mostruosamente divertenti che accoglieranno i bambini, gli adolescenti e le loro famiglie negli spazi dedicati al mistero, all’allegria e al ristoro per la grande festa comunitaria.

Il “boschetto incantato”, realizzato artigianalmente, proporrà ai partecipanti le Letture Spaventose da pelle d’oca e verso le ore 21.00 la Strega preparerà, intorno al pentolone, la pozione coraggiosa scaccia timori per i temerari che potranno partecipare attivamente in quel che si trasformerà in un laboratorio creativo per piccoli stregoni.

Quest’anno attraverso la collaborazione con la “Compagnia Miles Templi” i partecipanti potranno incontrare i mostri itineranti tra cui Il fantasma pirata, lo spettro del taverniere, la strega matta, Jack O’ Lantern, la fattucchiera del destino e la ballerina cadavere.

Si proseguirà con la storia di Halloween raccontata da Jack O’ Lantern (simbolo di Halloween tratto da una leggenda irlandese) e per concludere verrà proposta la danza dello scheletro con il rito di buon auspicio con il fuoco degli intenti.

Sarà predisposto un banchetto di prodotti solidali della Fondazione Bianca Garavaglia ETS, autorevole e prestigiosa realtà nazionale che dal 1987 si occupa di assistere i bambini affetti da tumore attraverso campagne di sensibilizzazione, raccolte fondi su progetti specifici e l’organizzazione di eventi da migliaia di partecipanti nel nostro territorio.

Presso il punto di ristoro, con panche e tavoli forniti dal Gruppo degli Alpini, verranno proposti, per chi si fermerà a cena, panini con la salamella e patatine fritte oltre ai prodotti tipici della festa autunnale come frittelle, caramelle, vin brulé (solo per gli adulti) per riscaldarsi, brindare insieme e deliziare anche il palato oltre all’umore.

PROGRAMMA

Ore 17.45 Inaugurazione dell’evento e Saluti Istituzionali

Ore 18.00 Letture Spaventose

Ore 18.30 Apertura della cucina per la Cena ( novità )

Ore 19.00 Sfilata delle Maschere e dei Costumi

Ore 20.30 La storia di Halloween, Jack O’Lantern

Ore 21.00 Creazione delle Pozioni Magiche

Ore 22.00 Danza dello Scheletro e Rito di buon Auspicio con il fuoco degli Intenti.

Ore 23.00 Saluti finali

Dalle 18.00 fino alla chiusura alle 22.00 circa saranno proposti: Giochi per Bambini, Personaggi in maschera, Panino con la salamella, Patatine, Frittelle ( Delizie autunnali da gustare ) e Vin Brulé

I Volontari della Pro Loco, hanno dichiarato: «Siamo davvero fieri di poter proporre per il secondo anno consecutivo la festa di Halloween alle famiglie con i loro bambini e adolescenti, all’interno di un luogo simbolo della nostra Città. Tramite la collaborazione con altre Associazioni abbiamo aggiornato le proposte, ma realizzando sempre artigianalmente le scenografie, per una giornata scandita dal divertimento calato in una festa tipicamente americana che oramai è una consuetudine anche da noi.

Siamo orgogliosi di poter ospitare la Fondazione Bianca Garavaglia ETS per il messaggio di speranza e vicinanza che trasmette ai Bambini affetti da tumore e alle loro Famiglie sul nostro Territorio.

I partecipanti potranno svagarsi, cenare in loco, assistendo a spettacoli a tema cadenzati nelle ore pomeridiane e serali per prolungare l’atmosfera allegra con Noi.

Ringraziamo l’Amministrazione che ha concesso il Patrocinio, i Volontari delle altre Associazioni, il gruppo degli Alpini e invitiamo tutti i Cassanesi e i residenti delle città limitrofe a presenziare per condividere questa gioia insieme».