L’Associazione mazziniana propone a Varese un incontro sulla figura di Giosuè Carducci

La Sezione “Giovanni Bertolè Viale” dell’Associazione Mazziniana Italiana di Varese propone la conferenza aperta al pubblico che si terrà Lunedì 6 Ottobre 2025, alle ore 18.00, presso la Sala Matrimoni del Comune di Varese (via Sacco 5).

Il relatore dell’incontro sarà il Prof. Gianmarco Gaspari, docente dell’Università degli Studi dell’Insubria, che ci guiderà alla scoperta della figura di Giosuè Carducci, poeta dell’Italia unita, in occasione del 190° anniversario della sua nascita. Carducci, Premio Nobel per la Letteratura nel 1906, rappresenta uno dei maggiori protagonisti della letteratura risorgimentale e della formazione dell’Italia moderna.

Il Prof. Gaspari esplorerà la vita e l’opera di Carducci, mettendo in luce come il poeta sia stato un testimone e un interprete del risorgimento italiano, con una produzione letteraria che ha contribuito profondamente alla costruzione dell’identità nazionale.

L’incontro sarà introdotto da Leonardo Tomassoni, Presidente dell’Associazione Mazziniana di Varese. L’ingresso è libero e aperto a tutti.