“Libera con la valigia”: a Varano Borghi una serata per viaggiare con la mente e con il cuore

Un invito a partire, con la mente e con il cuore, verso un modo di viaggiare più consapevole, rispettoso e umano. La Commissione Cultura del Comune di Varano Borghi ha organizzato Libera con la valigia: un incontro in compagnia della viaggiatrice indipendente DesapareSimo. L’appuntamento è venerdì 24 ottobre alle 20:45 in Sala Auser. L’ingresso è gratuito.

Una serata pensata per chi ama scoprire luoghi magici, culture lontane e nuovi modi di guardare il mondo.

Attraverso immagini, video, racconti e letture poetiche, Simona accompagna gli spettatori in un emozionante giro del mondo, condividendo esperienze, incontri e riflessioni maturate nei suoi viaggi. Dalla mistica Kathmandu al cuore verde del Borneo, dai deserti dell’Iran alle foreste del Costa Rica, ogni tappa diventa un’occasione per conoscere non solo nuovi orizzonti, ma anche se stessi.

Durante la serata intervengono i lettori del gruppo Varano Legge, per dare voce a poesie di grandi autori come Laxmi Prasad Devkota, Sohrab Sepehri, Léopold Sédar Senghor e Gabriela Mistral, intrecciando parole e immagini in un racconto corale di umanità, natura e bellezza.

L’incontro si apre con una breve intervista a Simona: alcune domande per svelare il suo modo di viaggiare: la scelta delle mete, l’organizzazione, i ricordi che ogni viaggio lascia nel cuore.

«Una – spiegano gli organizzatori – testimonianza autentica, quella di una donna curiosa e coraggiosa, che nei suoi itinerari cerca il contatto vero con le persone e le culture che incontra, costruendo legami che continuano anche dopo il ritorno a casa».