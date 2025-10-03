Malnate, un viaggio tra arte e letteratura con la “rosa” come filo conduttore

La rosa, fiore che attraversa culture e secoli, sarà raccontata nella sua duplice veste: da un lato come ispirazione artistica, dall’altro come motivo letterario

Sabato 4 ottobre la Pro Loco di Malnate propone un nuovo appuntamento della rassegna “Culturalmente Malnate” con un incontro dedicato a uno dei simboli più antichi e universali: la rosa.

L’evento, dal titolo “La Rosa nel cammino dell’umanità”, vedrà protagonista Giosuè Romano, autore e narratore che guiderà il pubblico attraverso un percorso fatto di testi, racconti e suggestioni. L’appuntamento si terrà alle ore 17.30 nella Sala Consiliare di via A. De Mohr a Malnate.

La rosa come simbolo universale

La rosa, fiore che attraversa culture e secoli, sarà raccontata nella sua duplice veste: da un lato come ispirazione artistica, dall’altro come motivo letterario. Verranno esplorati capolavori come il rosone del Duomo di Orvieto, la “Nascita di Venere” di Botticelli e il simbolico “rosa dei venti”, mettendo in luce come questo fiore si leghi a immagini di bellezza, spiritualità e conoscenza.

Testi e racconti di Giosuè Romano

Con il suo stile narrativo, Giosuè Romano accompagnerà i partecipanti in un viaggio tra storia, mito e poesia, mostrando come la rosa abbia rappresentato nei secoli un ponte tra l’arte e la letteratura, capace di unire sensibilità e visioni diverse dell’umanità.

Un appuntamento culturale per la comunità

La serata, organizzata dalla Pro Loco di Malnate con il patrocinio del Comune, si inserisce nella programmazione culturale autunnale della città, pensata per offrire spunti di riflessione e occasioni di incontro.

L’ingresso è libero.

Per informazioni è possibile contattare la Pro Loco di Malnate al numero 3383213266 o all’indirizzo e-mail prolocomalnate@libero.it