“Mi hanno detto che morirò martedì” a Cuveglio l’incontro con Daniele Oldani

Giovedì 30 ottobre 2025 incontro con l’autore Daniele Oldani che ci preseNterà il suo libro “MI HANNO DETTO CHE MORIRÒ MARTEDÍ “ un libro che parla del destino. Di quello che ciascuno di noi si conquista e di quello che in parte è già scritto.

È la storia di Francesco, un ragazzo di ventisette anni che vive a Mendrisio, nel Canton Ticino, in Svizzera. Lavora in banca, ha una vita piuttosto ordinaria, ama camminare e andare in bicicletta, raccoglie adesivi della frutta, ha un capo on the road e una collega leggermente stalker e forse ha anche una fidanzata, con cui discute, non con grande competenza, di capanne sudatorie, di crescita personale e di who is in.

Fortunatamente ha anche un vero, grande amico che in questa storia avrà un ruolo importante.

Un giorno però, in questa esistenza tutto sommato equilibrata, accade qualcosa. Francesco vive un insolito incontro con una donna che, fissandolo negli occhi, lo mette in guardia su un pericolo imminente: “Martedì prossimo – gli dice – non uscire di casa. Non farlo, perché rischi di morire. Non sto scherzando – insiste – uscendo di casa corri un pericolo davvero grande e potresti perdere la vita”.