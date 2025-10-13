“Quando il fascismo dettava la dieta”, il nuovo libro di Enzo R. Laforgia fa tappa a Besozzo

Venerdì 17 ottobre alle 21, nella sala letture della Biblioteca Comunale di Besozzo (via Mazzini 10), l’assessore alla cultura del comune di Varese Enzo R. Laforgia presenterà il suo nuovo libro “Quando il fascismo dettava la dieta. La propaganda a tavola, tra sovranità alimentare e autarchia”, edito da People.

Il volume esplora un aspetto poco noto della storia del regime: il modo in cui il fascismo tentò di disciplinare anche la dimensione privata della tavola, trasformando il cibo in uno strumento di

propaganda e controllo. «L’impegno che il fascismo riversò nel tentativo di disciplinare la preparazione e il consumo del pasto – spiega Laforgia – risulta coerente con la sua natura totalitaria. Potrebbe sembrare paradossale il voler convincere gli italiani ad adottare un’alimentazione sobria e basata sul necessario, quando molti non avevano ancora risolto il problema di riuscire a mangiare almeno una volta al giorno».

L’incontro offrirà l’occasione per riflettere sul rapporto tra alimentazione, politica e identità nazionale, in un viaggio tra le cucine e le ideologie dell’Italia del Ventennio.

Al termine della serata sarà possibile incontrare l’autore per il firmacopie.

L’ingresso è gratuito.

Per informazioni e prenotazioni: biblioteca@comune.besozzo.va.it – 0332 970195 – 2 229