A Orino una serata per tuffarsi in un viaggio nella storia della bicicletta 

Sabato 15 novembre alle ore 21, il Centro Padre Pino Moia di Orino ospita un appuntamento dedicato agli amanti della storia e delle due ruote: “La storia della bicicletta”, raccontata da Luca Carraro, con il patrocinio del Comune di Orino.

Un racconto che parte dai disegni di Leonardo da Vinci e arriva fino al 1900, attraversando le tappe che hanno segnato la nascita del velocipede, l’evoluzione del biciclo e l’affermazione del bicicletto. Attraverso immagini, aneddoti e curiosità, Carraro accompagnerà il pubblico in un percorso che mostra come la bicicletta non sia stata solo un mezzo di trasporto, ma un simbolo di progresso sociale, libertà e cambiamento.

La serata offrirà l’occasione di scoprire come l’invenzione di un semplice meccanismo a pedali abbia contribuito a modificare il modo di vivere e di pensare, diventando protagonista della modernità.

L’incontro si inserisce nel calendario culturale autunnale di Orino, che valorizza la memoria storica e la condivisione di saperi all’interno della comunità.

Appuntamento quindi sabato 15 novembre alle ore 21 al Centro Padre Pino Moia, in via Garibaldi 15, per un viaggio tra storia, ingegno e passione che farà rivivere la magia delle prime biciclette e il fascino di un’epoca in cui ogni pedalata significava libertà.