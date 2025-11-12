A Varano Borghi una serata per ricordare la tragedia del Monte San Giacomo a Cuirone, Vergiate

Una evento per ripercorrere questa pagina nera della storia, con immagini e video d’epoca, dedicata alla sciagura del DC-8 Alitalia che si schiantò a Cuirone il 2 agosto del 1968

Sabato 15 novembre, alle 20:45, il Teatro Comunale di Varano Borghi ospiterà la presentazione del libro 2 Agosto 1968: la tragedia del Monte San Giacomo, Cuirone di Vergiate scritto da Giuseppe Agnesina e Claudio Bossi. L’evento, organizzato dalla Commissione Cultura del Comune insieme alla Pro Loco di Varano Borghi ripercorrerà con rigore uno degli episodi più drammatici a cui la piccola frazione di Vergiate abbia mai assistito.

Un volo interrotto sopra il cielo della Lombardia

Il libro rievoca il tragico incidente aereo avvenuto il 2 agosto 1968, quando alle 15:06 un DC-8 dell’Alitalia, partito da Roma Fiumicino e diretto a Montreal con scalo a Milano Malpensa, si schiantò contro il Monte San Giacomo, nei boschi di Cuirone di Vergiate, poco dopo il decollo. A bordo si trovavano 95 persone. L’impatto fu devastante. I soccorsi individuarono alcuni superstiti, ma il bilancio finale rimase gravissimo: dodici persone mancarono all’appello.

Una serata di Storia con immagini e video d’epoca

Durante la presentazione, verranno proiettati filmati e fotografie d’epoca. Uno sguardo approfondito sul passato, per riflettere su quei giorni e ricordare le vittime.

La partecipazione all’evento è aperta a tutti e l’ingresso è libero.