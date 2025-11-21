Cosa fare dopo le medie? A Besozzo i “vecchi“ studenti consigliano

L’Amministrazione comunale di Besozzo torna a puntare sulla comunità e sulla forza delle relazioni tra giovani, promuovendo un momento di confronto informale ma fondamentale per chi si trova davanti alla scelta della scuola superiore.

Come ogni anno, tra metà gennaio e metà febbraio, gli studenti e le studentesse di terza media devono presentare online la domanda di iscrizione agli istituti superiori. Un passaggio spesso carico di dubbi, domande e incertezze. Per questo il Comune ha organizzato un’iniziativa pensata proprio per accompagnare i più giovani in questo momento decisivo del loro percorso formativo.

Sabato 22 novembre 2025, dalle 17 alle 19 circa, nella sala letture del Comune di Besozzo, i ragazzi delle scuole superiori del territorio incontreranno gli studenti di terza media in un pomeriggio di dialogo diretto, libero, alla pari. Sarà l’occasione per raccontare le proprie esperienze, rispondere alle domande, chiarire curiosità e offrire uno sguardo concreto su percorsi, indirizzi e realtà scolastiche diverse.

L’iniziativa è pensata in modo semplice e accogliente: alcuni banchi riporteranno il nome delle varie scuole superiori; gli studenti delle medie potranno avvicinarsi, spostarsi tra i tavoli, confrontarsi individualmente con chi oggi frequenta quei percorsi. Nessuna formalità, solo consigli sinceri e uno scambio tra ragazzi che conoscono bene dubbi e aspettative di chi è alla vigilia della scelta.

Il pomeriggio si concluderà con un piccolo momento di merenda, pensato per favorire ulteriormente la convivialità e la socialità.

L’amministrazione comunale rilascerà inoltre un attestato di partecipazione agli studenti delle superiori che hanno deciso di mettersi a disposizione, un gesto simbolico per ringraziarli del contributo offerto alla crescita della comunità e al sostegno dei più giovani.

Un’iniziativa che conferma l’impegno di Besozzo nel creare occasioni di incontro, ascolto e orientamento, in un clima sereno e informale, dove ogni ragazzo e ogni ragazza possa trovare informazioni utili e un confronto autentico.