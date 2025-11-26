Donato Carrisi presenta “La bugia dell’orchidea” alla libreria Ubik di Varese

Lo scrittore Donato Carrisi sarà a Varese giovedì 4 dicembre per incontrare i lettori e firmare le copie del suo nuovo romanzo “La bugia dell’orchidea”. L’appuntamento è fissato alle ore 16.30 alla libreria Ubik in piazza del Podestà.

Per informazioni e prenotazioni sull’evento: varese@ubiklibri.it.

Un nuovo thriller nel cuore di Varese

Carrisi, autore di best seller tradotti in tutto il mondo e tra i più apprezzati autori italiani di thriller, torna in libreria con un romanzo dal titolo suggestivo e oscuro: “La bugia dell’orchidea”, edito da Longanesi. Il libro promette atmosfere inquietanti e colpi di scena, nel solco della sua produzione narrativa che mescola mistero, psicologia e tensione narrativa.

Firmacopie e incontro con il pubblico

L’incontro di Varese sarà un’occasione per i fan di conoscere di persona lo scrittore, farsi autografare il nuovo libro e magari scambiare due parole con lui. La libreria Ubik ospita frequentemente eventi con autori di rilievo, confermandosi uno spazio culturale molto attivo nel centro cittadino.

Un autore che ha fatto scuola

Donato Carrisi è conosciuto anche come sceneggiatore e regista, e ha saputo conquistare un vasto pubblico grazie a romanzi come “Il suggeritore” e “La casa delle voci”. I suoi libri, spesso ambientati in scenari cupi e carichi di suspense, hanno venduto milioni di copie e ispirato anche adattamenti cinematografici.