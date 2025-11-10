Il valore delle terre alte: una serata a Galliate Lombardo con il CAI

Venerdì 14 novembre alle ore 20.45, nella Sala Consiliare del Comune di Galliate Lombardo, si terrà la serata “Il valore delle terre alte”, un incontro aperto a tutti dedicato alla conoscenza, al rispetto e alla tutela dell’ambiente montano.

Protagonista della serata sarà Roberto Andrighetto, Operatore Regionale Tutela Ambiente Montano del Club Alpino Italiano (CAI), che accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso l’anima e le fragilità dell’alta quota. Attraverso esperienze dirette e riflessioni maturate sul campo, Roberto offrirà spunti per comprendere la montagna come ambiente vivo, complesso e prezioso, da custodire con consapevolezza.

Nelle terre alte, nel corso delle epoche, l’uomo ha tracciato sentieri, costruito strade e colonizzato le pendici dei monti sottraendole alla natura, con fatica ed intelligenza.

La montagna che ora vediamo è il frutto congiunto della lentissima azione della natura e della fatica e dell’intelligenza dell’uomo, che per secoli ha cercato di raggiungere un equilibrio con l’asprezza del clima e della geografia.

Ma è anche la montagna delle repentine trasformazioni succedutesi a partire dagli anni del boom economico, in cui nuove forme di economia hanno stravolto la società, e con essa il paesaggio, i paesi e gli stessi abitanti delle terre alte.

Il clima sta cambiando, ed andando in alto questo si percepisce in maniera maggiore, con conseguenze sulle opere della natura e su quelle dell’uomo.

L’evento offrirà l’occasione di comprendere meglio la montagna e coglierne le dimensioni più autentiche.

L’incontro rientra nella rassegna culturale “Uomo e Natura”, ideata e promossa dal Comune di Galliate Lombardo.

L’ingresso è libero e gratuito.