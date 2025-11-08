“Impara a usare l’Intelligenza Artificiale”: a Varese una serata tra spettacolo e tecnologia

Un’occasione per avvicinarsi al mondo dell’Intelligenza Artificiale con un linguaggio chiaro e un taglio pratico: è quanto propone la serata “Impara a usare l’Intelligenza Artificiale”, in programma venerdì 14 novembre alle ore 21 alla Sala Montanari di Varese. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, è promossa da ArtAndCharity ODV con il patrocinio del Comune e della Provincia di Varese, grazie al coordinamento di Francesco Zecchini e Pietro Floreno e al supporto di G&G Paglini Spa.

A condurre il pubblico in questo viaggio alla scoperta dell’IA saranno Marco Carrara e Daniele Spera, professionisti attivi nel settore tecnologico e digitale, che guideranno una vera e propria esperienza interattiva, con esempi pratici e dimostrazioni live. L’obiettivo è rendere comprensibili e accessibili le applicazioni dell’intelligenza artificiale, mostrando come possa diventare uno strumento utile nella vita personale e professionale di ogni giorno.

Il giornalista Francesco Zecchini aprirà la serata introducendo il contesto e gli strumenti più utili per comprendere l’IA. A seguire, Marco Carrara – esperto di trasformazione digitale e Board Member di RuneLab – proporrà un intervento che unisce competenza tecnica e storytelling, mentre Daniele Spera – attivo nello sviluppo di soluzioni AI per MinervaCQ – presenterà casi reali di integrazione tra modelli linguistici e ambienti di lavoro.

L’evento è rivolto a un pubblico ampio: professionisti, studenti, curiosi e chiunque desideri capire meglio come la tecnologia stia cambiando il nostro presente. L’ingresso è gratuito, ma sarà possibile contribuire con una donazione a sostegno dei progetti dell’associazione.

Per facilitare l’accesso, si segnalano parcheggi in via Bernardino Luini, via Vincenzo Dandolo e all’Autosilo Sempione in via Marcello Benedetto, a circa 700 metri dalla Sala.