Libri, incontri e creatività: un dicembre ricco di eventi alla Galleria Boragno

Dal 27 novembre al mercatino di Natale, la storica galleria di via Milano a Busto Arsizio si anima con presentazioni d’autore e proposte originali per le feste

Si preannuncia un mese ricco di cultura e creatività alla Galleria Boragno di via Milano 4, nel cuore del centro storico di Busto Arsizio. Tra fine novembre e i primi giorni di dicembre, la galleria ospiterà una serie di eventi che spaziano dalla letteratura al design artigianale, con ospiti d’eccezione e appuntamenti imperdibili per il pubblico bustocco.

Il mondo di Simenon secondo Tiziano Fratus

Si comincia giovedì 27 novembre alle 18:30 con Tiziano Fratus, autore del libro “L’affaire Simenon” (Solferino Editore). Fratus, lettore appassionato e studioso dell’opera del grande scrittore belga, guiderà i presenti in un viaggio tra le pieghe della sterminata produzione letteraria di Georges Simenon, celebre per il personaggio del commissario Maigret.

L’autore propone un vero e proprio vademecum per orientarsi tra romanzi, racconti e personaggi, svelando aneddoti, temi ricorrenti e piccoli segreti editoriali. Un’occasione per (ri)scoprire uno degli scrittori più amati del Novecento attraverso una prospettiva inedita.

Un tuffo nel 1977 con Gianni Gandin

Lunedì 1 dicembre alle 18:00 sarà il turno di Gianni Gandin con il suo romanzo “Presto occuperemo il Paradiso” (Giacovelli Editore). La storia segue le vicende di Manuel, giovane gamer catapultato in un’esperienza di neuro-simulazione ambientata nel 1977, tra radio libere, lotte studentesche, e un passato che si intreccia con il presente.

Una riflessione sul confine tra reale e virtuale, in un romanzo che mescola suggestioni distopiche e memoria storica.

Creatività artigianale con il mercatino di Natale

Da venerdì 5 a lunedì 8 dicembre, torna anche il mercatino di Natale della Galleria Boragno, con tante proposte artigianali per i regali delle feste. In esposizione le creazioni di Maristella, Mon Amour Bijoux, Paola Bijoux e Serie de Boutons, Francesca Testa, tra bijoux, bottoni decorativi e oggetti unici fatti a mano.

L’inaugurazione è prevista per venerdì 5 dicembre alle 16:30. Il mercatino sarà aperto da sabato a lunedì, dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:00.

Per informazioni è possibile contattare i numeri: 340 4233019 – 328 9521805

Tutti gli eventi si svolgono presso la Galleria Boragno, in via Milano 4, Busto Arsizio.