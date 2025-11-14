Morazzoni e Kerbaker chiudono l’anno del Premio Chiara a Varese con un dialogo speciale

L’appuntamento sarà il 17 dicembre, è aperto al pubblico e rappresenta l’ultimo momento di un anno ricco di appuntamenti, incontri e letture

Il 17 dicembre 2025 alle ore 18, nella suggestiva cornice della Sala Montanari di Varese, il Premio Chiara – Festival del Racconto si conclude con un evento speciale che celebra la letteratura e l’amicizia tra due grandi scrittori: Marta Morazzoni e Andrea Kerbaker.

A dialogare con gli autori sarà Mario Visco, giornalista de La Prealpina, che introdurrà i due protagonisti e le loro ultime opere pubblicate da Guanda: Tutta la verità, all’incirca di Marta Morazzoni e Casa dolce casa di Andrea Kerbaker. Due libri diversi, ma accomunati dalla ricerca interiore e da uno sguardo profondo sull’identità e sul senso del vero.

Morazzoni torna alla forma breve con racconti densi di atmosfera e malinconia, popolati da personaggi sospesi tra memoria e desiderio. Kerbaker invece costruisce, attraverso il protagonista George, una narrazione più ironica e leggera, ma altrettanto riflessiva, sul bisogno di libertà e sul significato di “casa”.

Marta Morazzoni è una delle voci più riconosciute della narrativa italiana contemporanea. Vincitrice del Premio Campiello alla Carriera e del Premio Chiara 2019, ha saputo conquistare pubblico e critica con la sua scrittura raffinata e introspettiva.

Andrea Kerbaker, scrittore, saggista e divulgatore culturale, è fondatore della Kasa dei Libri e docente universitario, oltre che collaboratore di importanti testate nazionali. Con Casa dolce casa aggiunge un nuovo tassello alla sua ampia produzione narrativa e saggistica.

L’appuntamento è aperto al pubblico e rappresenta l’ultimo momento di un anno ricco di appuntamenti, incontri e letture. L’organizzazione invita lettori e appassionati a partecipare per celebrare la letteratura come spazio di confronto, scambio e comunità.