A Brinzio “Hanwí Wówapi – Il racconto del tempo del popolo Lakȟóta” e il calendario delle 13 Lune del 2026

La Biblioteca Comunale di Brinzio, in collaborazione con l’American Southwest Museum di Cavona, è lieta di invitare tutti a una serata speciale dedicata alla cultura Lakȟóta, uno dei popoli nativi americani più significativi e profondi nella loro visione del mondo. Durante l’incontro, Filippo Franchini ci guiderà attraverso un suggestivo viaggio tra storia, spiritualità e concezione del tempo dei Lakȟóta, accompagnato da immagini e racconti che permetteranno di avvicinarci a questa tradizione millenaria con rispetto e curiosità.

Nel corso della serata al Museo di Brinzio:

Presentazione del Calendario delle 13 Lune del 2026, illustrato da InBlue, che racconterà il suo lavoro e il percorso creativo alla base delle opere. Letture di testi e brani a tema a cura di Silvia Galgano e Daniela Mazzola, per immergersi ancora di più nella visione simbolica del popolo Lakȟóta. Collaborazione con l’American Southwest Museum di Cavona, con l’esposizione di oggetti appartenenti alla cultura dei nativi americani. Proiezione del cortometraggio “Vieni al Museo”, realizzato dalla regista Valentina Malcotti per la Comunità Montana Valli del Verbano.

Una serata ricca di contenuti, pensata per chi ama esplorare culture, storie e modi di vivere diversi dal nostro, e per chi desidera scoprire un modo, unico e poetico, di osservare il tempo attraverso le lunazioni.

Ingresso libero – Siete tutti invitati!