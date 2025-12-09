Varese
Cinequanon festeggia 30 anni: una giornata di cinema, memoria e futuro
La festa si svolgerà sabato 13 dicembre, a partire dalle ore 16, nella sala di Filmstudio 90
Trent’anni fa, negli spazi creativi di Filmstudio 90, prendeva forma Cinequanon, trimestrale cartaceo nato per affiancare la programmazione del cineclub con uno sguardo critico e indipendente sul cinema. Sin dal numero zero, la redazione rivendicava la volontà di «smuovere le acque fin troppo torbide» e di moltiplicare «le occasioni e la visibilità di tutte le differenze possibili», valorizzando la capacità del cinema di diventare luogo di confronto, pensiero e contaminazione tra saperi.
Oggi, dopo tre decenni di attività e il passaggio alla versione online, Cinequanon celebra il proprio anniversario ritrovando le radici che ne hanno costruito l’identità: un impegno culturale solido, alimentato dal desiderio di comprendere e condividere il cinema che appassiona la sua comunità di lettori. (foto sopra di Alessandro Reato).
L’evento del 30° anniversario – Sabato 13 dicembre 2025
La festa si svolgerà sabato 13 dicembre, a partire dalle ore 16, nella sala di Filmstudio 90, in via De Cristoforis 5 a Varese. Il programma prevede:
Ore 16.00 – La febbre dell’oro di Charlie Chaplin, in versione restaurata.
Ingresso: € 6,50 (intero), € 4,00 (ridotto).
Ore 18.00 – Cinequanon tra passato e presente: incontro con i fondatori della rivista (1995), i curatori della transizione alla webmagazine e i lettori.
Ore 19.00 – Aperitivo e taglio della torta aperti a tutti i partecipanti.
A seguire – Premiazione del contest “I 400 colpi”, dedicato alle recensioni brevi.
Ore 21.00 – Proiezione del film Final Cut – Ladies & Gentlemen di György Pálfi (2012), anno dell’approdo online di Cinequanon: un brillante omaggio al cinema costruito attraverso il montaggio di circa 500 estratti.
Ingresso gratuito.
Per partecipare alle attività è necessaria la tessera Filmstudio 90 o ARCI.
Modulo online: https://www.filmstudio90.it/tesseramento/
La mostra celebrativa
Dal 13 dicembre al 6 gennaio, gli spazi del Cinema Teatro Nuovo (via dei Mille 39) ospiteranno una mostra dedicata ai momenti più significativi della storia della rivista, con materiali d’archivio, immagini e testimonianze.
Per ulteriori informazioni: filmstudio90@filmstudio90.it