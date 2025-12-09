Cinequanon festeggia 30 anni: una giornata di cinema, memoria e futuro

Trent’anni fa, negli spazi creativi di Filmstudio 90, prendeva forma Cinequanon, trimestrale cartaceo nato per affiancare la programmazione del cineclub con uno sguardo critico e indipendente sul cinema. Sin dal numero zero, la redazione rivendicava la volontà di «smuovere le acque fin troppo torbide» e di moltiplicare «le occasioni e la visibilità di tutte le differenze possibili», valorizzando la capacità del cinema di diventare luogo di confronto, pensiero e contaminazione tra saperi.

Oggi, dopo tre decenni di attività e il passaggio alla versione online, Cinequanon celebra il proprio anniversario ritrovando le radici che ne hanno costruito l’identità: un impegno culturale solido, alimentato dal desiderio di comprendere e condividere il cinema che appassiona la sua comunità di lettori. (foto sopra di Alessandro Reato).

L’evento del 30° anniversario – Sabato 13 dicembre 2025

La festa si svolgerà sabato 13 dicembre, a partire dalle ore 16, nella sala di Filmstudio 90, in via De Cristoforis 5 a Varese. Il programma prevede:

Ore 16.00 – La febbre dell’oro di Charlie Chaplin, in versione restaurata.

Ingresso: € 6,50 (intero), € 4,00 (ridotto).

Ore 18.00 – Cinequanon tra passato e presente: incontro con i fondatori della rivista (1995), i curatori della transizione alla webmagazine e i lettori.

Ore 19.00 – Aperitivo e taglio della torta aperti a tutti i partecipanti.

A seguire – Premiazione del contest “I 400 colpi” , dedicato alle recensioni brevi.

Ore 21.00 – Proiezione del film Final Cut – Ladies & Gentlemen di György Pálfi (2012), anno dell’approdo online di Cinequanon: un brillante omaggio al cinema costruito attraverso il montaggio di circa 500 estratti.

Ingresso gratuito.

Per partecipare alle attività è necessaria la tessera Filmstudio 90 o ARCI.

Modulo online: https://www.filmstudio90.it/tesseramento/

La mostra celebrativa

Dal 13 dicembre al 6 gennaio, gli spazi del Cinema Teatro Nuovo (via dei Mille 39) ospiteranno una mostra dedicata ai momenti più significativi della storia della rivista, con materiali d’archivio, immagini e testimonianze.

Per ulteriori informazioni: filmstudio90@filmstudio90.it