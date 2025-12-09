Francesco Muzzopappa presenta “La contessa va in crociera” a Saronno

Mercoledì 10 dicembre alle 18.30 al Circle Bakery & Coffee Lounge di via Garibaldi 5 a Saronno, la rassegna letteraria “Incontri d’autore” prosegue con lo scrittore Francesco Muzzopappa che presenterà il suo ultimo romanzo “La contessa va in crociera”, pubblicato da Solferino.

L’evento è organizzato dall’associazione culturale 21zero47 in collaborazione con Mondadori Bookstore Saronno e rappresenta un’occasione per conoscere da vicino uno degli autori italiani più apprezzati nel panorama della narrativa comica contemporanea.

Protagonista del romanzo è la contessa Maria Vittoria dal Pozzo della Cisterna, già apparsa nel precedente “Affari di famiglia”, alle prese con problemi finanziari che la costringono a partecipare come Vip pagata a una crociera, nella speranza di allontanare i creditori.

Tra figli disastrosi, tentazioni a bordo nave, mani sudate da stringere e sorrisi forzati, la crociera si trasforma presto in una serie di disavventure tragicomiche, tra tempeste, sorprese e nuovi drammi da affrontare con eleganza e un’ironia tutta aristocratica.

Muzzopappa, originario di Bari e oggi residente sul Lago Maggiore, è autore di romanzi come “Una posizione scomoda”, “Dente per dente” (Premio Troisi), “Heidi” e “Sarò breve”. Ha scritto anche per ragazzi e nel 2023 ha ricevuto il Premio Guareschi alla carriera nell’ambito dei World Humor Awards.

Dialogheranno con l’autore Mariassunta Miglino e Giusy Laganà, mentre Mariaelena Pellicciotta leggerà alcuni brani del libro.

L’incontro è ad ingresso libero. Per chi lo desidera dopo la presentazione c’è la possibilità di fermarsi per l’aperitivo (10 euro con prenotazione)