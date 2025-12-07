Tra investigazione e spionaggio: un genere antico raccontato a Varese in un incontro con Luciano Canfora

Mercoledì 10 dicembre alle 20.30 va in scena l’appuntamento “Tra investigazione e spionaggio, un genere antico” con Luciano Canfora, ospite d’eccezione della serata. Lo storico e saggista, tra i più autorevoli studiosi italiani, è professore di Filologia greca e latina all’Università di Bari. Autore di opere fondamentali sulla storia antica, sui sistemi politici e sulla trasmissione dei testi classici, Canfora ha dedicato molti suoi studi anche alle dinamiche del potere e dell’informazione nel mondo antico.

Nel corso dell’incontro approfondirà il tema dello spionaggio politico nell’antichità, mostrando come tecniche, strategie e forme di controllo siano radicate in epoche molto più lontane di quanto si possa immaginare.

A dialogare con lui sarà l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia.

La serata rappresenta un’anteprima del Festival letterario “Nord in Giallo”, dedicato al genere noir e in programma a Varese nella prossima primavera. Un preludio di alto profilo per un evento che si annuncia ricco di incontri, storie e atmosfere investigative.

L’appuntamento è in Sala Montanari in via dei Bersaglieri, 1 a Varese.