Tra investigazione e spionaggio: un genere antico raccontato a Varese in un incontro con Luciano Canfora

Lo studioso e professore all’università di Bari protagonista della serata in Sala Montanari del 10 dicembre. Anteprima del Festival “Nord in Giallo”

Luciano Canfora
Incontri

10 Dicembre 2025

Mercoledì 10 dicembre alle 20.30 va in scena l’appuntamento “Tra investigazione e spionaggio, un genere antico” con Luciano Canfora, ospite d’eccezione della serata. Lo storico e saggista, tra i più autorevoli studiosi italiani, è professore di Filologia greca e latina all’Università di Bari. Autore di opere fondamentali sulla storia antica, sui sistemi politici e sulla trasmissione dei testi classici, Canfora ha dedicato molti suoi studi anche alle dinamiche del potere e dell’informazione nel mondo antico.

Nel corso dell’incontro approfondirà il tema dello spionaggio politico nell’antichità, mostrando come tecniche, strategie e forme di controllo siano radicate in epoche molto più lontane di quanto si possa immaginare.
A dialogare con lui sarà l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia.

La serata rappresenta un’anteprima del Festival letterario “Nord in Giallo”, dedicato al genere noir e in programma a Varese nella prossima primavera. Un preludio di alto profilo per un evento che si annuncia ricco di incontri, storie e atmosfere investigative.

L’appuntamento è in Sala Montanari in via dei Bersaglieri, 1 a Varese.

7 Dicembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

