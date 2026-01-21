Alla Galleria Boragno “Le due vite di Andrii Rosliuk”

Venerdì 23 alle 18:00 sarà presentato alla Galleria Boragno il libro “Le due vite di Andrii Rosliuk”, il nuovo libro di Olivia Crosio edito Arkadia

Un racconto intenso che esplora il tema dell’identità, del cambiamento e delle scelte che segnano un destino.

Attraverso la storia di Andrii Rosliuk, l’autrice accompagna il lettore in un viaggio umano e profondo, affrontando temi di grande attualità come lo sradicamento, il conflitto interiore e la resilienza.

Una narrazione coinvolgente che invita a riflettere su cosa significhi reinventarsi di fronte alle prove della vita.

La presentazione del libro, a cura di Sarah Pellizzari Rabolini , sarà un’occasione di dialogo con l’autrice sui contenuti dell’opera e sul percorso che ha portato alla sua realizzazione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.