Tradate
Serata in EcoPlanetario per scoprire il progetto “La Via Ritrovata”
Una serata gratuita all’insegna dell’arte, della storia e del paesaggio, per accompagnare il pubblico alla scoperta di un fiume e di un territorio da riscoprire: l’Olona
30 Gennaio 2026
Venerdì 30 gennaio, alle ore 21.00, il Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, ospiterà una serata gratuita all’insegna dell’arte, della storia e del paesaggio, per accompagnare il pubblico alla scoperta di un fiume e di un territorio da riscoprire: l’Olona.
Orario: dalle 21:00 alle 22:30
Dove: Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario, via ai Ronchi 75, Tradate (VA)
Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.