Serata in EcoPlanetario per scoprire il progetto “La Via Ritrovata”

Una serata gratuita all’insegna dell’arte, della storia e del paesaggio, per accompagnare il pubblico alla scoperta di un fiume e di un territorio da riscoprire: l’Olona

30 Gennaio 2026

Venerdì 30 gennaio, alle ore 21.00, il Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, ospiterà una serata gratuita all’insegna dell’arte, della storia e del paesaggio, per accompagnare il pubblico alla scoperta di un fiume e di un territorio da riscoprire: l’Olona.

Orario: dalle 21:00 alle 22:30

Dove: Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario, via ai Ronchi 75, Tradate (VA)

