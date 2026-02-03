“Afriche, inferno e paradiso”: a Venegono Superiore l’incontro con padre Giulio Albanese

Padre Albanese dialogherà con Maria Teresa Antognazza, giornalista, autrice e responsabile editoriale di ITL, in un confronto che toccherà temi di grande attualità: conflitti dimenticati, disuguaglianze, migrazioni, ma anche resilienza, spiritualità e futuro

Un viaggio nel cuore del continente africano, tra contraddizioni, speranze e testimonianze dirette. È questo il tema dell’incontro “Afriche, inferno e paradiso”, in programma martedì 24 febbraio 2026 alle 20.30 presso il Castello dei Missionari Comboniani, in via delle Missioni 12 a Venegono Superiore.

Ospite della serata sarà padre Giulio Albanese, missionario comboniano, giornalista e scrittore, profondo conoscitore delle dinamiche politiche, sociali e culturali dell’Africa contemporanea. L’incontro prende spunto dall’omonimo libro “Afriche, inferno e paradiso”, un racconto che restituisce la complessità di un continente spesso semplificato da narrazioni stereotipate.

Padre Albanese dialogherà con Maria Teresa Antognazza, giornalista, autrice e responsabile editoriale di ITL, in un confronto che toccherà temi di grande attualità: conflitti dimenticati, disuguaglianze, migrazioni, ma anche resilienza, spiritualità e futuro.

L’iniziativa è aperta al pubblico e rappresenta un’occasione di approfondimento e riflessione, per guardare all’Africa con uno sguardo più consapevole e vicino alle persone che la abitano.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0331 865010.