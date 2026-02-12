B7 Party, il San Valentino di Birrificio Settimo

Poche candele romantiche, ma tanta atmosfera che da sempre caratterizza Birrificio Settimo: birra artigianale prodotta in loco, musica dal vivo e lo spazio giusto per stare insieme tra un brindisi e un ballo sotto il palco

C’è chi festeggia San Valentino a lume di candela. E chi preferisce farlo con ritmo, ascoltando buona musica dal vivo e sorseggiando ottima birra.

E così da Birrificio Settimo (via Monte Rosa 33, Carnago) la serata degli innamorati si trasforma nel B7 Party. Appuntamento per sabato 14 febbraio nella splendida Keller de birrificio, tra atmosfera vibrante e le birre locali, con un evento pensato per vivere la serata in modo diverso, autentico e senza etichette.

Dalle 22:00, la serata si accende con la musica live dei The Missing Cats, per una notte fatta di ritmo, energia e voglia di stare insieme. Un party aperto a tutti: coppie, amici, single e chiunque abbia semplicemente voglia di uscire e godersi una bella serata.

Poche candele romantiche, ma tanta atmosfera che da sempre caratterizza Birrificio Settimo: birra artigianale prodotta in loco, musica dal vivo e lo spazio giusto per stare insieme tra un brindisi e un ballo sotto il palco.

Birrificio Settimo – Carnago

Sabato 14 febbraio, dalle 22:00

Live music: The Missing Cats

Per informazioni o per prenotare il tuo tavolo chiama il numero 03311602020 o attraverso i canali ufficiali Instagram e Facebook, e sul sito www.birrificiosettimo.it.