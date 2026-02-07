Filosofarti riparte da Busto Arsizio: Pietrangelo Buttafuoco inaugura la rassegna

Il Presidente della Biennale di Venezia sarà l’ospite d’eccezione il 12 febbraio ai Molini Marzoli. Al centro della serata “La domanda di Nietzsche” e il valore del sapere per la crescita della comunità

La prestigiosa rassegna Filosofarti è pronta a riaccendere i motori a Busto Arsizio con un ospite di assoluto rilievo nazionale. Sarà Pietrangelo Buttafuoco, giornalista, scrittore e attuale Presidente della Fondazione della Biennale di Venezia, ad aprire il ciclo di incontri giovedì 12 febbraio 2026 alle ore 21:00 presso la sala conferenze dei Molini Marzoli.

L’iniziativa, sostenuta dall’Assessorato alla Cultura guidato da Manuela Maffioli, si conferma un fiore all’occhiello per il territorio, proponendo un’offerta culturale considerata un “unicum” nel panorama regionale.

La lezione magistrale: “La domanda di Nietzsche”

Il Presidente Buttafuoco proporrà una riflessione profonda sul pensiero di Friedrich Nietzsche, partendo da alcune suggestioni chiave: l’immediatezza: il focus sarà sulla sapienza greca e sulla necessità di cogliere l’istante, metaforicamente descritto come la “freccia che scocca dall’arco”; contro il già noto: una filosofia che rifugge il sapere precostituito per cercare il fondamento della conoscenza nell’immediatezza.

La filosofia della maschera: Buttafuoco interpreta il pensiero nietzschiano non come un sistema rigido, ma come un invito a cercare la verità nell’intensità del momento presente e nella forza espressiva, piuttosto che nella ragione mediata o nel passato.

Cultura e Società

Oltre alla lezione filosofica, la serata offrirà lo spunto per un dialogo più ampio sul ruolo delle istituzioni culturali. In qualità di vertice della Biennale di Venezia, Buttafuoco sarà interpellato su come la cultura e il sapere possano fungere da volano per la crescita sociale e comunitaria.

INFO E PARTECIPAZIONE

Quando: 12 febbraio 2026, ore 21:00

Dove: Molini Marzoli, Busto Arsizio (VA)

Prenotazioni: L’ingresso è soggetto a prenotazione obbligatoria tramite il sito ufficiale www.filosofarti.it/prenotazioni.