Gite, sicurezza stradale e mobilità sostenibile: a Saronno Ciclocittà presenta le iniziative del 2026

Venerdì 13 febbraio alle 20.45 in via Pietro Micca la presentazione del nuovo calendario di attività tra gite, incontri pubblici e laboratori nelle scuole

FIAB Saronno Ciclocittà presenta questa sera, venerdì 13 febbraio, il nuovo programma di iniziative per il 2026. L’appuntamento è alle 20,45 alla Cooperativa Popolare Saronnese, in via Pietro Micca 17 a Saronno.

La serata sarà l’occasione per scoprire nel dettaglio le attività previste per il nuovo anno, tra gite in bicicletta di uno o più giorni, incontri pubblici, laboratori nelle scuole dedicati alla mobilità sostenibile e altre iniziative pensate per promuovere l’uso della bici come mezzo di trasporto quotidiano e strumento di benessere.

Un anno tra gite e incontri pubblici

Il programma 2026 di FIAB Saronno si preannuncia ricco e articolato. Accanto alle tradizionali ciclo gite, che rappresentano uno dei momenti più partecipati della vita associativa, sono previsti incontri pubblici su temi legati all’ambiente, alla sicurezza stradale e alla ciclabilità urbana.

Non mancheranno le attività nelle scuole, con laboratori dedicati ai più giovani per diffondere una cultura della mobilità sostenibile e del rispetto dell’ambiente.

Tesseramento aperto

Durante la serata sarà inoltre possibile iscriversi o rinnovare l’adesione a FIAB per l’anno in corso, sostenendo così le attività dell’associazione e le iniziative sul territorio. Per informazioni è possibile seguire la pagina Facebook dell’associazione o consultare il sito www.fiabsaronnociclocitta.it