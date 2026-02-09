Il Foto Club Varese presenta Eugenio Pigato: un viaggio fotografico tra paludi e boschi

Il Foto Club Varese APS torna a proporre un appuntamento dedicato alla grande fotografia del territorio, portando al pubblico uno sguardo d’eccezione sulla biodiversità locale. Giovedì 12 febbraio, lo Spazio Polifunzionale Acli di Varese ospiterà Eugenio Pigato per una serata dal titolo «La vita nella Palude, nel Bosco, nello stagno», un viaggio per immagini che esplora gli ecosistemi più segreti e affascinanti dell’alto Varesotto.

La passione di una vita dietro l’obiettivo

Eugenio Pigato, varesino di 79 anni, è l’anima di questo racconto visivo. Appassionato di natura fin da bambino, da circa dieci anni ha scelto di mettere la sua esperienza di escursionista al servizio della fotografia naturalistica digitale. Con pazienza e attrezzatura specifica, Pigato documenta gli ambienti selvatici della nostra provincia, catturando dettagli che spesso sfuggono all’occhio del passante distratto.

Un ecosistema da scoprire

Al centro dell’incontro ci saranno la palude, il bosco e lo stagno: tre habitat vicini a noi ma ricchi di relazioni delicate tra flora e fauna. Attraverso gli scatti di Pigato, i partecipanti potranno immergersi in un universo fatto di colori intensi e silenzi carichi di vita. L’obiettivo della serata è proprio quello di mostrare la straordinaria complessità di questi mondi “nascosti”, valorizzando il patrimonio naturalistico che caratterizza le nostre zone.

Dettagli dell’appuntamento

L’evento, curato dal Foto Club Varese APS, si inserisce nel solco delle attività di promozione della cultura fotografica in città. L’appuntamento è fissato per giovedì 12 febbraio presso lo Spazio Polifunzionale Acli, situato in via Speri della Chiesa Jemoli 9 a Varese. Un’occasione preziosa per tutti gli amanti della natura e della fotografia di qualità per incontrare un autore che ha fatto dello sguardo curioso la sua cifra stilistica.