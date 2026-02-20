“Sesto Calende racconta le Olimpiadi”: incontro con tedofori e addetti ai lavori

In sala consiliare “un dialogo dinamico” aperto tra grandi e piccoli per scoprire tutti i segreti dei cinque cerchi attraverso il racconto diretto di chi ha vissuto l’emozione dei giochi dal di dentro

Le testimonianze dirette di chi ha vissuto l’atmosfera dei Giochi diventano il cuore di un appuntamento dallo spirito olimpico a Sesto Calende, dove il racconto sportivo diventa un momento di condivisione. L’incontro, che nasce dalla collaborazione tra l’Assessorato allo Sport e l’Assessorato alla Cultura, è intitolato Olimpiadi, che passione!, ed è in programma per sabato 21 febbraio alle 18 nella Sala Consiliare.

Il pomeriggio non segue lo schema di una conferenza tradizionale ma prende la forma di un dialogo-gioco dinamico. I giovani partecipanti possono interagire con gli ospiti anche attraverso un quiz, scoprendo i retroscena e le curiosità che solitamente restano confinate dietro le quinte delle grandi competizioni internazionali. Al centro della scena si trovano persone del territorio che vantano un legame con i cinque cerchi: i tedofori Anna Mora, Francesco Guidugli, Luigi Bellaria e Patrizia Ruggeri, insieme a Massimo Cerri dello Sci Club Sesto Calende, giudice di gara FISI impegnato nelle prove di sci alpino maschile a Bormio.

«Grazie ai loro racconti – dichiara l’amministrazione comunale – sarà possibile rivivere lo spirito olimpico e i valori presenti anche nelle loro storie — spirito di servizio, determinazione, sogni — offrendo un’occasione di riflessione su ciò che lo sport trasmette e sui valori che alimenta e che accompagnano la vita di ciascuno».

Sebbene non sia obbligatoria, la prenotazione è consigliata e può essere effettuata contattando la Biblioteca comunale al numero 0331/928160 oppure scrivendo all’indirizzo biblio@comune.sesto-calende.va.it. Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento ad Alessandra Malini, Assessore alla Comunicazione.