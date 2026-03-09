Amministrative, i centristi di Ora! Varese avviano il confronto: primo appuntamento a Villa Truffini di Tradate

Giovedì 12 marzo il movimento centrista organizza un incontro pubblico con esponenti di Pd e Italia Viva per discutere di scuola e trasporti

A pochi mesi dalle elezioni amministrative che interesseranno diversi comuni del territorio, il movimento Ora! Varese annuncia l’avvio di un percorso di confronto politico con le altre forze della provincia. Il primo appuntamento pubblico è in programma giovedì 12 marzo alle 20 a Villa Truffini di Tradate, con un incontro dedicato a due temi considerati strategici: scuola e trasporti.

L’iniziativa vuole essere un momento di dialogo aperto sul futuro del territorio e sulle priorità per le nuove generazioni. Al dibattito parteciperanno Massimo Famularo, coordinatore regionale di Ora!, Alice Bernardoni, coordinatrice provinciale del Partito Democratico, e Salvino Reina, coordinatore provinciale di Italia Viva.

Un confronto politico sul futuro della provincia

Secondo gli organizzatori, l’incontro rappresenta il primo passo di un percorso di confronto pubblico sulle politiche locali in vista delle prossime scadenze elettorali.

«Non ci interessano le vecchie logiche consociative – afferma Valentino Vercellone, coordinatore provinciale di Ora! – ma non possiamo restare a guardare mentre la nostra provincia resta ostaggio della polarizzazione ideologica. Guardiamo con interesse ai progetti politici per una provincia migliore, sulla base delle persone e delle proposte».

Scuola, università e opportunità per i giovani

Tra i temi centrali dell’iniziativa ci sono formazione, mobilità e opportunità per i giovani. Il movimento sottolinea la necessità di investire maggiormente su scuola e università, considerate leve fondamentali per lo sviluppo del territorio.

«Vogliamo essere il megafono delle nuove generazioni – spiegano dal movimento – La nostra provincia deve smettere di guardare al passato e puntare con decisione sul futuro».

Ora! Varese sottolinea inoltre l’importanza di sostenere un tessuto economico capace di innovare e valorizzare il merito, promuovendo condizioni di lavoro attente al benessere delle persone e alla crescita delle competenze.

Un primo banco di prova politico

L’appuntamento di Tradate sarà quindi un primo banco di prova per verificare possibili convergenze politiche e confrontarsi su proposte concrete per il territorio.

«Potremmo essere l’ago della bilancia – conclude Vercellone – e siamo pronti a fare la nostra parte nell’interesse esclusivo del futuro della provincia di Varese».