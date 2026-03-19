“Far ridere seriamente”: a Saronno il laboratorio dedicato alla clownerie

A Saronno una giornata per mettersi in gioco, ridere e scoprire il linguaggio del clown. Sabato 21 marzo lo Spazio Must di via Avogadrom ospita “Il Clown”, un workshop aperto a tutti, pensato per avvicinare i partecipanti al mondo della clownerie.

L’appuntamento prevede attività distribuite tra mattina e pomeriggio: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Il workshop è rivolto a chiunque sia curioso di sperimentare, senza la necessità di avere esperienze pregresse. L’idea è quella di offrire uno spazio sicuro in cui mettersi alla prova, superare eventuali timidezze e scoprire nuove modalità espressive.

Come suggerisce il titolo dell’iniziativa, il clown viene proposto non solo come figura comica, ma come strumento per «far ridere seriamente», lavorando su emozioni, relazione e presenza scenica.

Durante la giornata i partecipanti saranno accompagnati in un percorso fatto di esercizi pratici, momenti di gioco e attività di gruppo. L’obiettivo è quello di stimolare la spontaneità e la capacità di ascolto, elementi centrali nella clownerie.

Informazioni sul sito di Spazio Must oppure scrivendo a info@spaziomust.it

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