Referendum sulla Giustizia: a Busto Arsizio un dibattito pubblico per capire come votare

Martedì 10 marzo a Villa Calcaterra un incontro pubblico con il magistrato Massimo De Filippo e l’avvocato Tiberio Massironi per approfondire i temi del referendum del 22 e 23 marzo

In vista dell’appuntamento referendario del 22 e 23 marzo, il Partito Democratico di Busto Arsizio organizza un momento di confronto pubblico per approfondire i temi della consultazione, offrendo alla cittadinanza gli strumenti necessari per un voto consapevole. L’appuntamento è fissato per martedì 10 marzo alle 20.45, presso nella sala di Villa Calcaterra in via Magenta.

Un confronto tra le ragioni del “Sì” e del “No”

L’evento punta a sviscerare aspetti tecnici e implicazioni della riforma attraverso le voci di due esperti del settore, rappresentanti di visioni differenti. Per sostenere le ragioni del “Sì” interverrà l’avvocato Tiberio Massironi, presidente della Camera Penale di Busto Arsizio. Sul fronte opposto, a spiegare i motivi della contrarietà alla riforma (il “No”), sarà presente il dottor Massimo De Filippo, Pubblico ministero al Tribunale di Busto Arsizio, nonché presidente della sezione cittadina dell’Associazione nazionale magistrati e componente del comitato a difesa della Costituzione.

L’obiettivo dell’incontro

La serata, moderata dal giornalista Gabriele Ceresa, vicedirettore di Malpensa24, nasce dalla volontà di superare gli slogan e permettere ai cittadini di comprendere nel dettaglio cosa cambierà nell’ordinamento giudiziario italiano. «L’intento è quello di dare ai cittadini la possibilità di informarsi per esprimersi consapevolmente al referendum» spiegano gli organizzatori del circolo PD di Busto Arsizio, sottolineando l’importanza della partecipazione democratica e dell’approfondimento su temi così delicati per la tenuta istituzionale del Paese.