Una serata per decidere cosa votare al referendum sulla giustizia con Stoà a Busto Arsizio

Per le ragioni del “Sì” interverrà Tiberio Massironi, presidente della Camera Penale e avvocato del Foro di Busto Arsizio. A illustrare le ragioni del “No” sarà Massimo De Filippo, pubblico ministero presso il Tribunale di Busto Arsizio, Presidente locale dell’ANM e componente del Comitato a difesa della Costituzione.

Busto Arsizio si prepara a ospitare un incontro aperto al pubblico dedicato al referendum sulla giustizia. L’obiettivo è quello di offrire alla cittadinanza, in particolare ai giovani, gli strumenti necessari per arrivare al voto in modo consapevole. L’incontro si terrà giovedì 19 marzo, alle 20:45, al Teatro San Giovanni Bosco (via Bergamo 12).

L’iniziativa è promossa e organizzata dal Centro pastorale giovanile STOÀ, che propone una serata di approfondimento civico incentrata sul merito dei quesiti referendari e sul dialogo tra posizioni diverse.

La serata si aprirà con l’introduzione tecnica dell’avvocato Concetto Galati, professore di Procedura penale all’Università LIUC, incaricato di illustrare i quesiti referendari dal punto di vista giuridico, chiarendo termini, ambiti e ricadute.

Seguirà il confronto tra due voci rappresentative del territorio, chiamate a presentare in modo argomentato le rispettive posizioni. Per le ragioni del “Sì” interverrà Tiberio Massironi, presidente della Camera penale e avvocato del Foro di Busto Arsizio. A illustrare le ragioni del “No” sarà Massimo De Filippo, pubblico ministero al Tribunale di Busto Arsizio, Presidente locale dell’ANM e componente del Comitato a difesa della Costituzione.

«L’incontro – spiegano gli organizzatori – è pensato come un’occasione di partecipazione democratica e formazione civica, aperta a tutti, per approfondire un tema che incide sul funzionamento della giustizia e, più in generale, sul rapporto tra istituzioni e cittadini».

Chi volesse partecipare all’incontro, può iscriversi a questo link.