L’Istruzione tecnica superiore si presenta: ecco come conoscere i 4 ITS della provincia di Varese

Sabato 9 aprile Malpensafiere e Aeroporto ospiteranno l’evento aperto a famiglie, scuole e studenti per conoscere i percorsi post diploma assieme a imprese, docenti, studenti ed ex studenti

L’Istruzione Tecnica Superiore di Varese e provincia si presenta a studenti e famiglie sabato 9 aprile con ITS Day, evento ospitato dalle sale di Malpensafiere a Busto Arsizio e in parte all’Aeroporto di Malpensa per conoscere i 4 Its della provincia e i loro percorsi post diploma assieme a imprese, docenti, studenti ed ex studenti cui chiedere informazioni sui corsi e opportunità di lavoro gratificanti, perché direttamente collegate all’ambito di studio.

La partecipazione all’evento è gratuita e va prenotata, singolarmente (nel pomeriggio, prenotazioni a questo link per Malpensafiere e qui per la sede di Malpensa Aeroporto) o per gruppi (in mattinata con prenotazione a questo link per Malpensafiere e qui per Malpensa Aeroporto), con possibilità di usufruire di bus navetta dalla stazione di Gallarate. L’evento, proposto da Camera di Commercio di Varese e Ufficio scolastico territoriale di Varese, è stato presentato a Villa Recalcati, sede della Provincia di Varese, giovedì 31 marzo.

«Un’ottima occasione per l’orientamento dei ragazzi che dovranno decidere cosa fare dopo il diploma – ha detto il consigliere provinciale Simone Longhini – La realtà degli Its, ancora poco conosciuta in Italia rispetto ad altri Paesi europei, è molto sviluppata in Provincia di Varese e, grazie allo stretto rapporto con il mondo del lavoro, offre ottime opportunità di futura occupazione».

Mediamente gli Its in Italia hanno un indice di occupazione post diploma tra del 85-90%, ma quelli attivi nel Varesotto vantano un tasso superiore al 90%.

«Camera di Commercio ha sostenuto sin da principio la nascita e la crescita degli Irs convinti siano il percorso formativo ideale per ridurre quel gap tuttora presente tra sistema scolastico e mondo dell’impresa – ha aggiunto Giacomo Mazzarino, dirigente della Camera di Commercio di Varese – La nostra ultima indagine Excelsior evidenzia come le aziende del territorio non trovino personale qualificato in ben il 51% dei casi. Gli ITS varesini, mettendo insieme formazione e operatività aziendale, sono corsi a misura di futuro da valorizzare, soprattutto per quegli ambiti tecnologici e di alta specializzazione in cui maggiore è la difficoltà di reperimento di personale qualificato».

«Gli Its sono parte attiva del Tavolo unico scuola, lavoro, formazione per la provincia di Varese di cui fanno parte i diversi enti, un progetto unico a livello regionale nato per stringere connessioni strategiche tra politiche sociali, della formazione e lavoro – ha ricordato Laura Caruso, responsabile orientamento dell’Ufficio scolastico di Varese, ricordando il riconoscimento riservato agli Its da parte del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.

Tra Varese e provincia si contano quattro Fondazioni ITS, specializzati in diversi ambiti professionali, tutti da conoscere nel ITS Day.

I 4 ITS DELLA PROVINCIA DI VARESE

Its Incom è nato nel 2016, conta 325 studenti e si occupa di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, dalle strategie del digitale alle infrastrutture . «Sono gli studenti con il loro successo a promuovere l’efficacia del nostro lavoro che si aggiorna ogni anno, per essere al passo con i tempi, o meglio, anticipandoli» racconta il presidente Benedetto Di Rienzo citando per contro l’aumento dei giovani tra 20 e 30 anni che non sono in formazione, non lavorano e neppure cercano un lavoro: «Nel 2011 erano 16mila in provincia di Varese, nel 2021 erano 24 mila. Un dramma sociale e una grave perdita di risorse per il territorio».

Its Lombardo Mobilita conta 400 ragazzi iscritti e si occupa del settore trasporti e logistica ad ampio raggio, dalla progettazione alla manutenzione aeronautica fino alla gestione e pianificazione dei servizi. «Assieme a Leonardo proponiamo nuovi corsi sulla progettazione di elicotteri, oltre a certificazioni molto ambite e valide in tutta Europa tanto che i 95% dei nostri diplomati trova lavoro e 9 su 10 lo trovano nel settore per cui hanno studiato», afferma il presidente della Fondazione Angelo Candiani.

Its Red si occupa invece di edilizia e sostenibilità ambientale, è nato in Veneto e in Varese città propone due corsi orientati all’impiantistica. «I nostri ragazzi diventano manager per aziende o studi professionali ricercati in Italia e anche a livello internazionale, il che permette loro non solo di trovare facilmente lavoro, ma anche di vivere esperienze lavorative molto gratificanti», spiega la referente Federica Fino.

Its Cosmo è una fondazione veneto lombarda attiva dal 2014 nel settore tessile e dell’abbigliamento con 700 studenti iscritti su 19 percorsi che coprono l’intera filiera della moda. «Tra i soci ci sono anche Missoni, Dolce & Gabbana e Liuc» racconta Simonetta Pettini raccontando come accanto a progettazione e realizzazione dei capi sempre più strategica sia la comunicazione, derivata dalla massiccia digitalizzazione del settore moda in seguito alla pandemia.

«Il nostro laboratorio di ricerca è cresciuto e si è ulteriormente specializzato sul riuso dei materiali, in ottica multisettoriale, quindi non solo all’interno del tessile. Gli scarti di diverse lavorazioni vengono trasformati in modo meccanico, termomeccanico e a breve anche chimico, per trovare materie nuove e innovative da usare nel tessile ma non solo, calcolandone impatto e impronta ambientale», ha aggiunto Grazia Cerini del Centro di ricerca Cosmo precisando che l’accesso al laboratorio riciclo sarà disponibile a tutti i visitatori in occasione di ITS Day.