Weekend ricco di eventi a Somma Lombardo.

Sabato 7 maggio alla Chiesa di San Vito alle ore 21 si terrà la conferenza “Le vie di comunicazione del distretto di Somma fra storia e paesaggio. Dalla strada dei mercanti alla ferrovia delle barche” a cura di Matteo Maggioni. «Grazie all’Associazione Amici della Chiesa di San Vito abbiamo l’opportunità di partecipare ad una interessantissima conferenza che riporta l’attenzione sul nostro territorio e sulle vie di comunicazione che dal Ticino portavano fino alla ferrovia delle Barche»,, ricorda l’Assessore alla CulturaDonata Maria Valenti.

Sempre sabato 7 maggio al Teatro Auditorium San Luigi si terrà il secondo appuntamento della “XXII Rassegna – Il Cipresso d’Argento”, organizzata dalla Nuova Compagnia Anni Verdi con la commedia divertente “Perfetti Imperfetti”, interpretata da Danilo Abbienti, Marta Spaini, Viola e Dario Martini, Francesco Sorrentino. Coordinamento scenico di Danilo Abbienti. «Riappropriamoci degli spazi di socialità e di intrattenimento che sono mancati negli ultimi due anni a causa del Covid e torniamo a teatro, un passatempo bello, divertente e sempre emozionante», conclude l’assessore Valenti.

Sabato 7 e domenica 8 maggio la Pro Somma organizza la Festa di Primavera nell’area Mercato con stand gastronomici, spettacoli per bambini e adulti e mercatino degli hobbisti. «Quest’anno la Pro Somma festeggia i 15 anni dalla fondazione e siamo lieti di poter ricominciare alla grande con i nostri eventi per vivere al meglio la nostra Somma», spiega Lino Marzolo presidente Pro Somma.

Domenica 8 maggio il Velo Club Sommese asd organizza il trofeo Secondo Mona spa – Tappa finale del Giro della Provincia di Varese master. Gara ciclistica amatoriale FCI aperta agli EPS convenzionanti. Preiscrizione online obbligatoria sul sito www.amatorilombardia.it .

«Torna l’appuntamento con il ciclismo amatoriale qui a Somma con una gara che ci consentirà di scoprire anche più da vicino il nostro territorio. Ringrazio per il supporto la Secondo Mona spa», spiega Silvio Pezzotta, presidente di Velo Club Sommese ASD.

«Siamo lieti di collaborare con il Velo Club per questa gara che riporta il ciclismo amatoriale sul nostro territorio e che già negli anni passati è sempre stata un successo e l’anno scorso ha vinto il premio come migliore gara dell’anno. Ringrazio Silvio Pezzotta anche per aver scelto come sede di partenza e arrivo Volandia perché questo ci darà l’occasione di visitare il parco e museo del volo un luogo dal grande valore storico per l’importanza delle officine Caproni nel passato recente del nostro territorio», ha aggiunto Claudia Mona, amministratore Delegato di Secondo Mona spa.