Si pedala, a Castiglione Olona torna la Biciclettata Avis

AVIS Castiglione Olona e Comune di Castiglione Olona – Assessorato Politiche Sociali e Istruzione, in collaborazione con alcuni enti, commercianti e associazioni locali, organizzano per domenica 11 giugno la “Biciclettata AVIS”.

Il ritrovo per questo classico appuntamento castiglionese con la beficenza sarà alle ore 14.30 in Via Manzoni con partenza prevista alle ore 15.00. Un’occasione per stare insieme, socializzare e sensibilizzare sulle attività di AVIS a pochi giorni dalla celebrazione della “Giornata Mondiale del Donatore di Sangue” del 14 giugno.

La biciclettata abbraccerà diverse vie di Castiglione Olona passando da Via Boccaccio, Via Monte Cimone e Via Cortina d’Ampezzo per concludersi in Piazza Repubblica con una merenda per i più piccoli, gadeget AVIS e la piantumazione di una pianta in ricordo della giornata.