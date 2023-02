Ecologia integrale, se ne parla con il Circolo Laudato Sì

Il Circolo Laudato Si’ Busto Arsizio – Gallarate, in collaborazione con l’analogo Circolo San Fedele di Milano, organizza un breve ciclo di incontri aperti al pubblico

Il Circolo Laudato Si’ Busto Arsizio – Gallarate, in collaborazione con l’analogo Circolo San Fedele di Milano, organizza un breve ciclo di incontri aperti al pubblico per promuovere la conoscenza e la riflessione sui temi dell’ecologia integrale, in linea con le indicazioni dell’Enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco, che il Circolo desidera promuovere e soprattutto rendere concreta nel quotidiano.

I tre incontri previsti si propongono di chiarire anzitutto il significato di ecologia integrale, cuore dell’Enciclica papale, cioè le interazioni tra l’ambiente, le società e le culture, le istituzioni e l’economia del mondo e le implicazioni che tali connessioni generano nella vita di tutti. Il nostro mondo in crisi è fortemente interconnesso e richiede perciò uno sguardo globale su tutti gli aspetti del problema che comprenda le dimensioni umane e sociali.

La lettura proposta dal Circolo si soffermerà sugli aspetti economici e sul sistema del lavoro.

Il primo appuntamento è previsto venerdì 10 febbraio, alle ore 20:30 presso la Parrocchia San Giovanni, via don Minzoni 1, Busto Arsizio. Ospite conduttore dell’incontro sarà padre Mauro Bossi sj, esperto di problematiche sociali ed economiche come autore e redattore di Aggiornamenti Sociali. Si farà chiarezza sul

tema dell’ecologia integrale e i suoi ambiti, approfonditi negli incontri successivi: venerdì 17 febbraio presso la Parrocchia di Madonna Regina con Alessandro Pioletti, analista economico in una multinazionale, che si soffermerà sugli aspetti economici; venerdì 24 febbraio invece Alessandra Mazzei, esperta di relazioni organizzative, darà una chiave di lettura sul lavoro nell’incontro presso la Parrocchia San Michele. Tutti gli incontri sono liberamente aperti al pubblico invitato a dialogare con gli esperti.