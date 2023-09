Eventi e laboratori a San Fermo e sul palco arriva a Frankie hi-nrg

Appuntamento al campo da Rugby di Via Sette Termini e in diverse location del quartiere per sabato 9 settembre. Mercoledì 26 un convegno sul tema della dispersione scolastica che vedrà come ospite anche il cantante Gio Evan

Parte sabato 9 settembre il festival musicale e artistico Strade Sonore, alla sua seconda edizione: ricorre quest’anno il cinquantesimo “compleanno” dell’hip hop, perciò la musica sarà protagonista dalle ore 21 presso Jungle Field “Niccolò De Peverelli, via Sette Termini nel quartiere di San Fermo, con il live showcase di Frankie hi-nrg mc, uno dei più importanti pionieri in Italia di questo genere. In apertura di serata, 9ova, giovane artista varesino vincitore di un contest hip hop organizzato da RaiPlay, accompagnato da dj Leonel.

(Foto sopra Damiano Andreotti)

“Il rap – spiega Massimiliano Potenzoni della cooperativa sociale Naturart, capofila di Re-Start – è molto apprezzato dai ragazzi e la fascia tra i 13 e i 20 anni è il nostro focus, perciò abbiamo scelto di coinvolgere questi artisti. Inoltre, il noto rapper Kaso organizzerà un laboratorio musicale nel pomeriggio e un mini live nel palco principale con alcuni giovanissimi artisti di Varese e coinvolgendo anche ragazzi del quartiere di San Fermo”. Tutte le attività sono a ingresso libero e gratuito.

Il programma di questa seconda edizione si amplia rispetto allo scorso anno e coinvolge diversi punti del quartiere: al mattino, l’appuntamento per bambini e famiglie è alle ore 9,30 presso il Centro Grilli, per far conoscere più da vicino la biblioteca rionale gestita dal servizio Il Millepiedi, in collaborazione con l’Associazione Genitori di San Fermo. Dalle ore 14, laboratori artistici, giocoleria, tornei sportivi e workshop e realizzati dalle realtà educative di San Fermo e dai partner di progetto. Alle ore 19, apertura stand gastronomico.

Questo evento nasce grazie alla collaborazione tra diversi enti e associazioni di San Fermo: “Bambini e ragazzi – spiegano i referenti dell’Associazione Genitori – avranno l’occasione di trascorrere una giornata ricca di creatività e divertimento in un contesto di festa adatto alle famiglie in cui scoprire e vivere anche angoli meno conosciuti del quartiere”. Il valore della giornata sta anche nell’”allenamento” della rete a collaborare tra loro in situazioni educative più o meno complesse. Lavorando insieme e unendo diversi punti di vista, è più facile intervenire in favore di minori e di famiglie che ne hanno bisogno: “A San Fermo – aggiunge Nicoletta Ballerio, presidente del Consiglio di Quartiere n. 6 – c’è sempre stata collaborazione tra le realtà del territorio e sono contenta che anche il consiglio di quartiere sia parte attiva di questo dialogo continuo”.

Anche quest’anno l’associazione sportiva Gorillas ospiterà l’evento musicale serale. Così il loro presidente Paolo Ambrosetti: “Siamo felici di mettere a disposizione di Strade Sonore la nostra struttura e la nostra società. È la festa più grande che nessuna realtà di football americano in Italia abbia mai ospitato e siamo fieri di poter celebrare questo evento a Varese nel rione che ci accoglie da anni, insieme alle realtà che come noi operano qui a San Fermo”.

La programmazione di Re-Start è giunta alla conclusione: “Il progetto ha rappresentato – aggiunge Alan Perini della cooperativa sociale Miniera di Giove, partner – una splendida possibilità professionale e collaborativa. Oltre a Strade Sonore, proponiamo un’altra iniziativa importante: il convegno “…e se piovesse bellezza? Fare educazione in tempi di siccità sociale”, durante il quale rifletteremo e rilanceremo tematiche riguardanti il focus del progetto, l’adolescenza”.

Il convegno è in programma per martedì 26 settembre presso l’Università degli Studi dell’Insubria, Aula Magna Granero Porati, via Dunant 3, (ingresso gratuito previa iscrizione). Nel mese dedicato alla ripartenza della scuola e al tema della dispersione scolastica, il convegno metterà in dialogo l’esperienza triennale di Re-Start con esperienze italiane e internazionali che guardano all’adolescenza da osservatori diversi e con un altro ospite d’eccezione e particolare, il cantautore e scrittore Gio Evan.

La mattina sarà dedicata al racconto dell’esperienza di Re-Start e agli interventi di quattro relatori, mentre il pomeriggio sarà dedicato a tre workshop di confronto e approfondimento fra professionisti ed esperti del settore educativo. Per iscriversi (entro martedì 19 settembre): https://tinyurl.com/convegnorestart

La giornata di lavori sarà anche l’occasione per guardare avanti, al futuro: “Immaginare, progettare, raccogliere i fondi e poi concretizzare progetti del genere – rilancia Andrea Maldera di Naturart – è sempre una sfida: l’esperienza di Re-Start ci porta ora a lavorare con il territorio per dare continuità a quanto di buono realizzato sin qui, per continuare a sviluppare la cultura del contrasto alla povertà educativa e alla promozione del benessere dei minori, degli adulti e della comunità”.

Il progetto Re-Start ha come capofila la cooperativa sociale Naturart e un partnerariato di associazioni, onlus, istituzioni e cooperative sociali, tra cui La Miniera di Giove, il Comune di Varese e l’associazione sportiva di football americano Gorillas Varese. Le iniziative coinvolgono almeno tre quartieri, Bustecche, San Fermo e Bizzozero.

L’obiettivo è contrastare la povertà educativa tra gli adolescenti, diminuendo la dispersione e l’abbandono scolastico, valorizzando il protagonismo dei minori, il ruolo centrale delle famiglie e la partecipazione attiva di tutta la comunità. Avviato a ottobre 2020 per tre anni Re-Start si è prefissato di raggiungere oltre 5000 ragazzi e ragazze e 500 famiglie nei comuni di Varese, Malnate e dintorni.

A finanziare il progetto, con un contributo di oltre 800mila euro, è l’Impresa Sociale Con i Bambini: infatti, Re-Start è stato selezionato nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. (www.conibambini.org).

Potete seguire le attività di Re-Start anche su Facebook (Restart.VareseMalnate) e su Instagram (restart.varesemalnate).