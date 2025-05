A Varese l’incontro “Marte, arriviamo!”

L’evento che si terrà il 10 maggio 2025 presso la Sala Kolbe di Varese, in via Aguggiani 140, si propone di esplorare il concetto di “terraformazione”, un tema tanto affascinante quanto futuristico. Il titolo dell’incontro, “Marte, arriviamo!”, evoca la visione di un futuro in cui l’umanità potrebbe intervenire su un altro pianeta per renderlo abitabile, trasformando la sua atmosfera, il clima e le sue condizioni per adattarle alla vita umana.

Il concetto di terraformazione è al centro della discussione che sarà condotta da Antonio Giudici, il cui ruolo di moderatore garantirà un approfondimento sui possibili scenari scientifici e tecnologici legati a questa idea. Durante l’incontro, si discuterà anche delle sfide che l’umanità potrebbe affrontare nella costruzione di ambienti adatti alla vita su altri pianeti, a partire da Marte, un argomento che ha attirato sempre più attenzione con i progressi delle missioni spaziali.

Questo evento si inserisce nella rassegna “La Formazione delle Idee”, che raccoglie incontri su temi vari, con l’obiettivo di stimolare il dialogo e il confronto su temi di grande attualità e di rilevanza per il futuro del nostro pianeta e dell’umanità. Il ciclo di incontri è curato da Chiara Del Nero, Guido Martinoli, Marina Guidotti, e Renzo Talamona, con il contributo del pubblico.

L’appuntamento è alle ore 10.00, con parcheggi gratuiti e bus (linea C) a disposizione per facilitare l’accesso. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 340 40 48 897.