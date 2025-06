Morselli e i giornali, se ne parla con l’Università dell’Insubria a Varese

Giovedì 5 giugno alle 16:30 al Castello di Masnago, l’Università dell’Insubria organizza un incontro dedicato a Guido Morselli e il mondo dei giornali, organizzato da studentesse e studenti della triennale in Scienze della Comunicazione. L’incontro è organizzato dal Dipartimento di Scienze umane e dell’innovazione per il territorio e dal Centro Storie Locali, per il progetto MoOnlife-Morselli onlife della prof.ssa Elena Valentina Maiolini, con il patrocinio del Comune di Varese.

All’incontro interverranno Elena Valentina Maiolini e Gianmarco Gaspari con la partecipazione di Mario Visco, caposervizio cultura e spettacoli di La Prealpina. L’evento sarà accompagnato da letture a cura di Marina De Juli. La partecipazione è gratuita, ma è consigliata la prenotazione a questo link.

Perché Morselli e i giornali?

Già da bambino lo scrittore dimostrò una forte curiosità intellettuale, unita a un carattere vivace e a tratti scontroso: spesso lasciato solo, iniziò prestissimo a leggere i giornali, e a dedicarsi all’ascolto di sé, all’osservazione del mondo. Ne risultò una precoce ricerca sul senso dell’esistenza, e il progetto (a soli otto anni) di una autobiografia intitolata La mia vita.

Nell’adolescenza, solitaria e dedicata allo studio, Guido rivelò intelligenza e spirito di ribellione, ma anche grande sensibilità, in cui si incidono le perdite premature della madre e della sorella. Lettore esigente e inquieto, lavorò moltissimo per dare basi solide alla propria vocazione alla scrittura: leggere equivaleva per lui a stabilire un rapporto con gli altri, e scrivere, a far conoscere il proprio pensiero. Non sarà un caso che vari protagonisti della sua prosa narrativa siano scrittori, eventualmente giornalisti: il deputato Ferrarini del romanzo Il comunista, il prete di Roma senza Papa, il padre di Un dramma borghese.

La penna di Morselli è capace di trattare argomenti disparati, dall’attualità alla fantasia, con uno stile assolutamente personale: asciutto e ironico, capace di densità e di sintesi, dal taglio decisamente giornalistico, ossia brillante, ben ritmato e conciso. La sintassi scarna, l’uso di frasi nominali, la tendenza alla paratassi, il ritmo, realizzano una sintesi espressiva originale, e che dovette dare soddisfazione e gusto allo stesso Morselli, innanzitutto, oltre ai lettori (pochi) che ebbe in vita.

Si può forse sbirciare nella consapevolezza che ebbe, di questa sua arte espressiva, attraverso il protagonista di Un dramma borghese, corrispondente estero per un giornale misterioso in cui si riconosce il «Corriere della Sera», il quale, tra le pareti della stanza d’albergo di Lugano nella quale è ritirato, detta, spedisce e rilegge i propri articoli, comunicatore solitario e brillante: «Mi sono guardato e riguardato la mia colonnina con la compiacenza candida del ragazzo a cui è stato stampato il primo articolo. Bene. Ogni cosa buona espande in noi la vita e ci dischiude una veduta nuova sulle altre cose».